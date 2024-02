– Årets barometer viser at over halvparten av våre medlemsbedrifter tror KI vil være viktig for vekst og konkurranseevne, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO i en epost til NTB.

På NHOs kompetansebarometer for 2023, som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har laget, har bedriftenes totale udekkede kompetansebehov gått ned med 3 prosent siden 2022 til 62 prosent.

Ifølge undersøkelsen er IKT det området som i størst grad etterspørres på tvers av bransjeskillene, og samlet oppgir 36 prosent av medlemsbedriftene å ha et udekket kompetansebehov på dette feltet. Her skilles det mellom det generelle behovet for IKT-kompetanse hos de ansatte, og virksomhetenes behov for å rekruttere nye personer med IKT som fagbakgrunn.

Blant dem som svarer at de generelt mangler kompetanse innen IKT, ser NHO en særlig økning i interessen for kunstig intelligens (KI eller AI)

I 2023 etterspurte 46 prosent av virksomhetene mer kompetanse på dette feltet, mot bare 27 prosent i 2022.

– Kunstig intelligens er i rask utvikling. Med mer tilgjengelig data, bedre algoritmer og kraftigere regneressurser er det gjort enorme fremskritt på kort tid, sier Almlid.

Få har kommet i gang med KI

60 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener at kunstig intelligens vil bli relevant for dataanalyse og mønstergjenkjenning, mens 59 prosent tror at teknologien vil påvirke hvordan de gjennomfører administrative oppgaver, som fakturering og ordrehåndtering.

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Undersøkelsen er gjennomført av NIFU. Foto: NTB

Det er likevel langt flere som svarer at de er optimistiske til kunstig intelligens, enn de som svarer at de allerede har tatt i teknologien i bruk – det har nemlig kun en av fem medlemsbedrifter gjort.