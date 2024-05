Innovasjonsskolen

Har du noen gang hørt begrepene "design sprint" eller "design thinking"?

Begge deler er viktige konsepter i denne videoserien, som lærer deg hvordan du som bedriftsleder, -eier eller styreleder kan bidra til å effektivisere bedriften. Metoden bidrar til å korte ned prosjekter som vanligvis ville tatt flere måneder til bare noen dager.

Innovasjon er viktig for fremdrift, men selv om man sitter på gode ideer, er det ikke alltid de faktisk blir nyttiggjort. Rådgiver og fasilitator i Increo, Gaute Bjerke-Busch, trekker frem et eksempel han selv var involvert i: Innføringen av selvbetjente kasser i dagligvarehandel.

– I dag er vi blitt mer vant til at dette er en mulighet i butikken, men for ti år siden var det helt nytt for kundene, og det fikk svært blandet mottakelse, forteller Bjerke-Busch.

På den andre siden finnes konsepter som Vipps, som forbrukerne raskt har blitt vant til å bruke.

Hva gjør at vi adopterer innovasjon raskere på noen områder, mens vi kjenner på sterk motstand i andre sammenhenger?

I denne videoserien lærer du hvordan man kan bruke designteknikk for å skape innovasjon som brukerne faktisk ønsker å bruke.

Her kan du se episode 1