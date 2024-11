Med fire sesonger i Norge, er behovet for ulike garderober stort. Barn vokser fort, og innen neste gang høst eller vintergarderoben tas frem, har barna vokst ut av den og inn i en ny størrelse. Klærne er nesten ikke brukt og kan varme nye barn. «Fast fashion» blir fort utslitt, og har liten gjenbruksverdi. Mens kvalitetsklær fremstår oftest som nye.

Jonna har hentet inspirasjon til konseptet fra sitt hjemland Finland, hvor gjenbruksbutikker lenge har vært populære og er utbredt i nesten alle byer. Småbarnsforeldre reserverer hylleplass for en periode fra 1 uke og oppover. Utstiller priser selv klærne og mottar 80% av salgssummen tilbake. Kundene er lokale og tilreisende, foreldre og besteforeldre. Green Kids bestemmer utsmykking, sesong, prislapper og alt som er knyttet til butikkens profil.

Vintersesongen er her

Sesongen planlegges i god tid og det er 3 måneders ventetid for å få reservert hylle.

– Utstillingene våre er sesongavhengig. Nå er det vinter som gjelder. Mange av utstillerne er selv kunder. Med egeninnsats, kan man være miljøbevisst, ha lave kostnader til klær og bedre plass i klesskapet hjemme, smiler Jonna.

Innredning, kleshengere, til og med butikkalarmen er kjøpt brukt, eller laget selv.

– Sirkulærøkonomi er noe vi brenner for, sier Jonna.

– Alt vi gjør i butikken setter bærekraft og miljø først, sier hun. Og vi har naturligvis et lekerom for barna, slik at de voksne kan handle i ro.

Daglig leder, Jonna