Sliter du eller en av dine med rus?

Jo før, desto bedre.

Mange kvier seg for å oppsøke hjelp via de vanlige norske helsetilbudene, enten det gjelder dem selv eller andre. Å ta opp egne rusproblemer med fastlegen kan for noen oppleves som utleverende og skamfullt, og man frykter eventuelle konsekvenser.

Rusbehandling i offentlig regi kan dessuten innebære lang ventetid og en risiko for å støte på kjente under behandlingen, som òg kan trekke ut i tid.

Alt dette skaper en bøyg som hindrer mange i å komme i gang med behandlingen, noe som bidrar til at problemene får utvikle seg unødig lenge. Det er derfor vi tilbyr kort ventetid, garantert anonymitet og en intensiv, personlig tilpasset behandling.

Ta kontakt – det blir mellom oss.

Eiendommen i Spania ligger rolig til i vakre omgivelser.

Profesjonell og diskré behandling i full anonymitet – i Spania

For de fleste er anonymitet og diskresjon naturlig nok svært viktig. Nettopp derfor har vi lagt vårt behandlingssted til Spania – i en lys og trivelig villa i landlige, idylliske omgivelser der deltakeren får disponere sin egen lyse og komfortable leilighet.

Den skjermede lokaliteten gir også bedre mulighet for en intensiv behandling med bedre resultat – enten avhengigheten gjelder alkohol, kokain, piller eller andre rusmidler. Vår metode for rusbehandling og avrusning er medikamentbasert, individuell og lagt opp til å være mest mulig skånsom. Med 25 års erfaring og et spesialistteam bestående av leger, psykologer og helsearbeidere kan vi vise til gode resultater.

Heimvegs behandlingstilbud omfatter:

Behandling av alle former for rusavhengighet

Individuelt tilpasset avrusning og rusbehandling

Diskré og anonym behandling i idylliske omgivelser i Spania (bildet)

Et spesialistteam bestående av leger, psykologer og terapeuter

Medikamentbasert og skånsom rusavvenning

Psykologhjelp og -støtte – med fokus på å gi kunnskap og motivasjon

Individuelt og diskré ettervern hjemme i Norge

Konkret om behandlingen

Vi benytter medikamentbasert behandling for både å forebygge og lindre abstinenssymptomer samt oppnå bedre effekt. Nedtrapping og rehabilitering medfører ubehag. Graden er individuell og kommer an på rusmiddel, varighet, alder og helse. Det samme gjelder avrusningen, som ofte tar fra 4 til 7 dager (unntak for benzodiazepiner, som kan kreve mye lenger tid). Lege og terapeut er til stede og tilgjengelige hele døgnet, og vårt tverrfaglige team vurderer daglig deltakerens fysiske og psykiske helse. Et gjennomsnittlig behandlingsopphold hos oss varer i 14 dager.

Les mer her



Veien videre

Vi i Heimveg jobber for at man som pasient raskest mulig skal komme tilbake til sin hverdag etter endt opphold. Sentralt i rus-behandlingen er målet om å styrke deltakerens motivasjon for endring og tro på egen mestring. Vi jobber én til én med deltakerne, slik at hver enkelt blir sett og får sine særskilte behov ivaretatt. Deltakerne slipper med andre ord å sitte i gruppeterapi. Behandlingen inkluderer ettervern, også dette i full diskresjon, og under behandlingsoppholdet kartlegger vi sammen med deltakeren – om ønskelig også med arbeidsgiver – hvordan vi best mulig kan tilrettelegge individuelt tilpasset ettervern. Dette kan skje ved personlige møter, per telefon eller gjennom oppfølging på nett.

Vil du vite mer?

Sjekk ut vår nettside på heimveg.no – eller ring oss for en uforpliktende samtale på tlf. 94 14 74 70.

Vi ser fram til å høre fra deg!