5 tips for å få kontroll på bedriftsøkonomien

Bruker du unødvendig tid på å regnskap, puncher ting flere ganger, eller er lei av å ringe regnskapsføreren din for å få oppdateringer? Årsakene til å bytte regnskapsprogram kan være mange. Endringene fra Skatteetaten kan også være en god grunn til å bytte system.

– Nå må alle norske selskap levere skattemeldingen via et årsoppgjørs- eller regnskapsprogram, for inntektsåret 2023. Har du årsoppgjør og regnskap i samme system, blir denne oppgaven mye enklere, forteller statsautorisert regnskapsfører Geir Bjerkestrand i Tripletex.

Produktsjef for årsoppgjør i Tripletex, Cecilie Sofie Fjellholt, legger til at det har vært lite innovasjon innen systemer for årsoppgjør. Tripletex ønsket å gjøre noe med dette nå som Skatteetaten ga dem muligheten med den nye skattemeldingen.

Regnskapsfører i Tripletex, Geir Bjerkestrand og produktsjef for årsoppgjør i Tripletex, Cecilie Sofie Fjellholt.

– Den nye skattemeldingen er en stor endring sammenlignet med måten man tidligere har rapportert inn. Dette kan være uvant for mange, og derfor er det spesielt viktig i år å starte tidlig med årsoppgjøret.

Vurderer du å bytte regnskapsprogram? Under får du fem tips til hva du bør tenke på.

1. Velg et system som effektiviserer hverdagen

– Å bruke forskjellige systemer for de ulike delene av regnskapet håper jeg vi er ferdige med. Ved å samle alt i ett system – også årsoppgjør – sparer du utrolig mye tid på kontrollarbeid og flytting av informasjon, forteller Fjellholt.

Dette ville de sett etter hvis du vil bytte regnskapsprogram:

Fleksibilitet:

– Over tid kan det hende behovene til bedriften din endrer seg, for eksempel ved at den vokser. Da er det fint å vite at alt du trenger allerede finnes i systemet du bruker og at du eventuelt kan kutte det ut når du ikke lenger trenger det, sier Bjerkestrand.

Integrasjoner:

– Lar deg koble til andre systemer du bruker. Slik kan informasjonen overføres til regnskapet ditt, uten at du må punche ting enda en gang, poengterer han.

Årsoppgjør:

– Med Tripletex får du årsoppgjør og regnskap i en og samme løsning. Her får du hjelp til utregninger og kalkuleringer, noe som gjør det enklere å sende inn skattemeldingen – direkte fra regnskapsprogrammet, sier Fjellholt.

Samarbeid:

– Hverdagen blir enklere når du kan samarbeide med regnskapsfører direkte i systemet. Spesielt når du i tillegg har et løpende oppdatert regnskap, sier hun.

Med Tripletex får begge parter stor fleksibilitet til å bestemme hvem som gjør hva. Det mener hun er viktig.

2. Kom i gang

Så snart kontoen er oppe og går kan du begynne å fakturere, koble til banken, aktivere EHF-faktura og håndtere regninger direkte fra det nye regnskapsprogrammet ditt. Regnskapet må ikke være fullstendig avstemt i det gamle systemet før du bytter.

Få unna årsoppgjøret så tidlig som mulig, er rådet fra produktsjef for årsoppgjør i Tripletex, Cecilie Sofie Fjellholt.

Fjellholt påpeker viktigheten av å vurdere bytte av regnskapsprogram i januar, spesielt med tanke på det kommende årsoppgjøret.

– Vi vet at mange venter til slutten av mai med å gjøre årsoppgjøret, men muligheten for å sende inn for AS åpner allerede i starten av februar, forteller hun.

Med de nye endringene i år er det ekstra viktig å være tidlig ute – det kan være vanskelig å få hjelp hvis du står fast og ikke får sendt inn før 31.mai.

– Mitt beste tips er å få årsoppgjøret unna så tidlig som mulig, så kan du senke skuldrene og nyte vårsolen, forteller Fjellholt.

3. Bruk muligheten til å rydde

Bjerkestrand anbefaler deg å ta med minst mulig historikk over til det nye regnskapsprogrammet, spesielt hvis du har hatt det forrige systemet i flere år.

– Det som har lett for å ligge igjen, er gamle fakturaer fra kunder på små beløp som du vet du aldri vil få inn. Det kan være greit å rydde opp i, forteller Bjerkestrand.

Selv om du er forpliktet til å oppbevare regnskapsdataen din i fem år, velger du selv hvordan du vil oppbevare den. Du kan ha lesetilgang til gammelt system eller laste ned og lagre dataene på en trygg plass.

4. Få gode rutiner fra start

Utnytt muligheten som systemet gir deg og kom i gang med gode og effektive rutiner med en gang.

I Tripletex kan du sette automatiseringsregler på faste fakturaer, som for eksempel månedlige kostnader. Du kan også aktivere automatisk purring og oppfølging av fakturaer for å få raskere betalt.

– Jeg anbefaler deg å koble til banken din, slik at du kan betale fakturaene direkte fra Tripletex. Da kan du også få automatisk bankavstemming hver dag, sier Bjerkestrand.

Gode rutiner og et fleksibelt samarbeid gjør hverdagen enklere.

5. Fleksibelt samarbeid

Gjør du regnskapet selv i dag, men vurderer å bruke regnskapsfører? Eller kanskje du har en regnskapsfører som ikke er så interessert i å modernisere seg?

– I Tripletex har vi tilgang på svært erfarne og dyktige regnskapsførere som står klare til å hjelpe deg med å ta gode strategiske beslutninger og hjelpe deg med å holde orden på lover og regler, forteller Bjerkestrand.

Og det beste av alt? I Tripletex kan dere samarbeide direkte i systemet. Du bestemmer hvor mye eller lite du ønsker å gjøre og gir de nødvendige tilgangene til regnskapsføreren din. Det betyr at selv om du ikke ønsker å gjøre så mye selv, har du likevel full oversikt og kontroll på økonomien.

