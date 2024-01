Dette må du tenke når du skal til skyen med ERP

I skyen finnes tjenester som gjør bedriften mer innovativ og som automatiserer tidkrevende prosesser. Flyttingen er ikke en enkel prosess. Det er prosjekter som strekker seg over år og endrer virksomheten i røttene. En av de viktigste og mest krevende applikasjonene å flytte er økonomi- og driftssystemene (ERP).

Få vet dette bedre enn seniorkonsulent Tom Olberg og hans analysekolleger i Devoteam. De har nylig gitt ut ERP-rapporten 2023. Det er en leverandøruavhengig analyse som gir nyttig informasjon til deg som skal velge nytt system. Rapporten koster 7900 kroner å laste ned, noe Olberg fremhever er en lav kostnad knyttet opp mot verdien innsikten gir, særlig knyttet til beskrivelsene og posisjoneringen av systemene.

Øker innovasjonstakten med 80 prosent

- Den dominerende trenden er å velge en arkitektur der store forretningssystemer brytes ned i mindre deler. Tanken er at all forretningslogikk ikke lenger må ligge i samme system, men at en velger en arkitektur med integrerte systemer. Det gir en høyere fleksibilitet og du er ikke prisgitt leverandørenes teknologiutvikling, sier Olberg.

En slik composable ERP-arkitektur fungerer som Lego-klosser som settes sammen.

- Dermed kan bedriften forholde seg til forvaltning og innovasjon på en ny måte. Gartner Group sier at innovasjonstakten i snitt kan økes med 80 prosent, fortsetter han.

Olberg beskriver at mange bedrifter befinner seg fortsatt i skjæringspunktet mellom å ha ERP i eget datasenter og den mer fremtidsrettede tilværelsen i skyen.

- Når de fleste beveger seg over i en ren skybasert tilværelse er det trolig den siste gangen bedriften velger nytt drifts- og økonomisystem. Tiden med store oppgraderinger vil være forbi, sier Olberg.

Må jobbe på nye måter

Fremtiden med en komponentbasert arkitektur er synonym med hyppige endringer. Det innebærer å jobbe på helt nye måter.

- De med ansvar for forretningssystemene må ha en tydelig strategi for endringsledelse. De må vite hvordan de henter hjem gevinstene i form av økt fleksibilitet, hvordan de får bedre evne til rask omstilling og hvilke muligheter de har til å møte endrede forretningsbehov, fortsetter han.

Valget av plattform fremstår nå som nesten viktigere enn systembeslutningen. Bedrifter som har mange egg i Microsoft- eller Google -kurven vil ha mer å hente ved å være på samme plattform fordi systemene nå kommer med mange smarte verdiøkende muligheter, ikke minst kunstig intelligens.

- Det norske ERP-markedet har lenge vært preget av begrenset tilgang på relevant kompetanse. Det øker behovet for å bygge ferdigheter i egne rekker. Dette er særlig viktig når en skal ut og anskaffe nye typer løsninger som skal snakke sammen med ERP-systemet, sier Olberg.

Sikkerhet er alfa og omega

Olbergs mener at det er viktig å være trygg på leverandørens evne til å sette standarden i markedet og at de investerer rikelig i produktutviklingen.

- Systemet må svare på forretningsbehovene om fem til ti år. Leverandørene må ha eiere som industrielt bygger sitt selskap for fremtiden.

Sist, men ikke minst: Sikkerhet.

- Det å få tilgang til økonomi- og driftssystemet er alle skurkers våte drøm. Det holder ikke å lese at leverandørene har alle sertifiseringer. Dere har selv ansvar for egne data. En god start er å kartlegge alle mulige risikoer, gå leverandørene jevnlig nøye i sømmene og ha etablert en plan for robust sikkerhetskopiering og rask katastrofegjenoppretting, avslutter han.

