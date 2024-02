Ikke vent med klimaregnskapet

Klimaregnskapet blir dermed ikke bare et krav fra myndighetene, men en strategisk investering som kan gi langsiktige fordeler for både din virksomhet og samfunnet.

Din egen bærekraftsavdeling

Amesto Footprint har utviklet en portal som kan fungere som bedriftens digitale bærekraftsavdeling. Her får du et klimaregnskap med oversikt over hvilke aktiviteter som skaper mest utslipp. Du kan også se hvordan du ligger an i forhold til andre virksomheter i din bransje.

Daglig leder i Amesto Footprint, Christine Lundberg Larsen.

– Dette vil gi deg mulighet til å ta gode valg basert på bedriftens reelle bærekraftsinnvirkning og økonomi. Løsningen er fleksibel. Noen kunder gjør alt selv i løsningen, mens andre outsourcer hele bærekraftsrapporteringen til oss, sier Larsen.

ERP er nøkkelen

Ettersom ERP-systemet har overblikk over hele virksomheten og all data, er det her nøkkelen ligger til et helhetlig og fullstendig klimaregnskap.

– Amestos klimaregnskapsløsning hjelper deg med å hente ut relevant data fra ERP-systemet. Vi henter ut data fra alle typer ERP-systemer, men dersom du har en ERP-løsning fra Visma Software så har vi en automatisk tilkobling som tilgjengeliggjør data for klimaregnskapet.

Alt vi trenger er tilgang til den skybaserte ERP-løsningen din. Til slutt legger Larsen til: Den faglige innsikten om bærekraft er helt nødvendig for å vite hvilke data man skal hente ut. Vi vet hvordan man tolker og beregner innsikten, dermed kan vi sette sammen et nyttig og oversiktlig klimaregnskap, uten at det koster skjorta.

Om Amesto Amesto er et familieeid selskap, med over 1000 ansatte i Norden. De leverer tjenester innen regnskap, lønn/HR, forretningsløsninger innen ERP, CRM og BI, klimaregnskap og integrasjoner. I tillegg tilbyr selskapet bemanningstjenester, AI, IT-sikkerhet og markedsføringstjenester.

