– Vi tester og bruker AI der det er mulig, fordi vi ønsker å være med på utviklingen. Samtidig er vi jo nødt til det, eller så havner vi bakpå, sier gründer og daglig leder, Mats William Lia, i regnskapsbyrået Aicono.

Aicono hjelper andre vekstbedrifter med innsikt og gode økonomiske råd. Ved hjelp av kunstig intelligens løser de rutineoppgaver, frigjør tid – og forbedrer kvaliteten på arbeidet de gjør.

– Nylig hjalp jeg en restaurant med å velge en betalingsterminal som passer til kassesystemet, som igjen er integrert med regnskapsprogrammet Tripletex. Det gjør at dataflyten nærmest går av seg selv. Tenk så stor verdi det skaper!

Les mer om bilagsautomatisering

Effektiviserer arbeidshverdagen: På tripletex.no kan du gjøre unna arbeidsoppgavene dine enda raskere med bilagsautomatisering. Tripletex

AI har effektivisert hverdagen

Med Tripletex får du årsoppgjø￸r, regnskap, faktura, l￸ønn, utlegg og annet du trenger i ett og samme system.

Gjennom de siste månedene har Aicono tatt i bruk bilagsautomatisering i Tripletex, en tjeneste som automatiserer inngående bilag og gir forslag på kontering av kostnadskonto, prosjekt og avdeling.

– Vi som elsker tall og statistikk, ser at bilagsautomatisering har effektivisert arbeidet vårt betraktelig de siste månedene, sier Lia.

Automatiserer rutineoppgavene

Produkteier i Tripletex, Jorid Anne Tandrem, forklarer hvordan bilagsautomatisering fungerer.

– Vi har tatt maskinlæring, som er en form for kunstig intelligens, inn i Tripletex. Modellen identifiserer mønstre i store datamengder og lærer mer for hver gang et bilag blir behandlet og bokført.

Bilagsautomatisering passer for alle bedrifter med et visst antall EHF-fakturaer hver måned.

– Systemet gjør bokføringen for deg. Med en gang bilaget kommer inn, skiller bilagsautomatiseringen på ulike produkter og fører disse mot forskjellige kostnadskontoer, sier hun.

– Målet til Tripletex er at 90 prosent av alle fakturaer skal bokføres automatisk innen få år, forteller produkteier i Tripletex, Jorid Anne Trandem. Tripletex

Håndter bilagene dine og få mer tid til overs

Når dataen kommer raskere på plass, gir det mer tid til andre oppgaver og det blir enklere å fokusere på lønnsomhet, vekst og kompetanseutvikling.

– Det er overførbart til veldig mange bransjer. I regnskapsbransjen er automatisering med på å forsterke rollen til regnskapsføreren, som får muligheten til å gå over i en ekspertrolle og bli en strategisk samarbeidspartner, sier Trandem.

AI skaper muligheter

– Nå har vi fått mer tid til kvalitet, kompetanseheving og sosiale aktiviteter i jobbsammenheng, som er like verdifullt for oss og for kundene, sier Lia.

Helt siden oppstarten for 2,5 år siden, har selskapet hatt en positiv og stødig vekst. Lia forteller at effektivisering av arbeidsoppgaver er viktig, og alle i bedriften er med på å teste og implementere nye måter å jobbe på.

De ansatte i Aicono har fått effektivisert arbeidsoppgavene og er med på å teste nye måter å jobbe på. Aicono

– Kunstig intelligens hjelper oss å håndtere innkommende leads, holde oversikt over møter og innhold og utføre de enkleste regnskapsoppgavene og analysene, sier Lia.

Prøv Tripletex gratis

En annen positiv effekt er at kundene får et bedre sanntidsbilde av økonomien.

– Tallene brukes til å forklare hvordan bedriften gjør det, og vi kan gi lønnsomme økonomiske råd og hjelpe kundene våre med å ta gode strategiske beslutninger, sier Lia.

Fire tips fra Aicono til deg som vil komme i gang med AI:

1. Fjern frykten

Ikke vær redd for at AI skal erstatte jobben din. Omfavn teknologien og forstå at det er et verktøy som kan hjelpe deg til å få en mer effektiv hverdag.

2. Lær av andre

Vær villig til å høre på andres opplevelser og suksesshistorier. Dette vil gi en realistisk forståelse av hva du kan forvente. Skap gjerne et nettverk med bransjekolleger der dere deler AI-erfaringer og stiller hverandre spørsmål.

3. Be om en testperiode

Spør systemleverandøren om de kan gi deg en gratis prøveperiode av AI-verktøyet, slik at du kan teste det uten risiko. Kanskje de også kan gi deg opplæring og teknisk støtte. Det blir lettere for deg og øker sannsynligheten for at du vil adoptere teknologien.

4. Aktiver og utforsk bilagsautomatisering

Dersom du allerede bruker Tripletex og har flere EHF-fakturaer kan du aktivere bilagsautomatisering. Test på noen leverandører i starten og ha litt tålmodighet – etter hvert vil du se magien.

Prøv Tripletex gratis