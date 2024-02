Eldrift med oppgradering av sin kompakte og mobile batteripakke

Eldrift har utviklet en hurtigladende kraftpakke i sine mobile og fleksible ladestasjoner. – Selv med aktiv drift av anleggsmaskinene, kombinert med hurtiglading i lunsjpausen, har gravemaskiner og andre anleggsmaskiner nok energi til å driftes gjennom hele dagen, sier han.

Plug and charge

Med våre 2 modeller med henholdsvis 156 eller 234 kWh energilagring kan anleggsmaskinene forsynes med energi på stedet. Ladehastigheten er inntil 190 og 280 kW respektivt. ELCHARGE™ kommuniserer sømløst med elektriske kjøretøy og maskiner og er enkel i bruk. – Her er det «Plug and charge» som gjelder, sier DePasquale. Med en vekt på mellom 1950 og 2400 kg, er batteriene enkle å frakte med henger med førerkort BE, samt ADR-godkjenning for transport langs offentlig vei.

Utviklet og produsert i Norge

Med erfaring fra olje, elektro og anleggsbransjen har vi utviklet den mobile hurtigladeren ELCHARGE™. Eldrift forsker frem teknologien og monterer komponentene selv på Bryne. Det er vi stolte av. Og dette er kun begynnelsen – batteripakkene blir stadig kraftigere og økt kundeportefølje gir grunnlag for industrialisert produksjon. Vi tilbyr både ombrukte og nye batteripakker.

Miljø og kostnadsbesparelser

Skiftet fra diesel til elektrisk drivlinje gir reduksjoner i CO2-utslippene. Samtidig er støyen fra hjullastere og gravemaskiner kraftig redusert. Det er viktig for miljøet rundt maskinene, som boområder. Kostnadene for strømmen er også vesentlig lavere enn med dieselmotorer. Og langt færre bevegelige motordeler senker utgiftene ved at servicekostnadene reduseres med elektrisk drift. For en entreprenør utgir dette lavere kostnadsposter i regnskapet.

En elektrisk maskin har en virkningsgrad på 92% sammenlignet med 30% på diesel (SINTEF "Nullutslippsgravemaskin", 2020). 1 ltr diesel tilsvarer ca. 10,7 kWh energi. Bruksmønster, temperatur, etc. vil påvirke faktisk forbruk. Alle priser er inkl. MVA.

Viktig med støtteordninger

Eldrift samarbeider med Enova og hjelper kundene med søknader til ulike økonomisk støtteordninger for å redusere investeringene som må til. Og det er viktig at myndigheter og ulike instanser er like aktive i støtten til overgangen fra diesel til elektrisitet i anleggsbransjen som de var i elbilens startfase.

Bærekraftige kunder

Ved å benytte elektriske drivlinjer i maskinparken, oppnår entreprenøren høyere uttelling i miljøregnskapet. Det er viktig for entreprenøren ved anbud og for entreprenørenes kunder. Eldrift har levert mobile hurtigladere til en rekke entreprenører som merker at overgangen til elektrisk drift ikke trenger å være vanskelig eller krevende, det må bare tilrettelegges på en ny måte. ELCHARGE™ fylles opp om natten og på tider hvor strømmen er rimeligere, mens maskinene lader fra hurtigladeren, uavhengig av strømprisen på døgnet.

