Skaperlandet

De fleste virksomheter er bygget på ideen om å løse et problem eller dekke et behov, noe som kan være både nyttig og lønnsomt.

For mange er det også en viktig drivkraft å bidra til positive effekter for omgivelsene rundt seg. I det bildet kan fortellingen om AS Norge sees på som en eneste stor eventyrbok – proppfull av historier om mennesker, drømmer og ambisjoner.

Kraftpakken

Mellom trolske fjell og dramatisk villmark, ligger hjørnesteinsbedriften Tussa. I den spektakulære naturen på Sunnmøre er det masse kraft å hente.

Tussa har valgt å ha flere ben å stå på. De produserer fornybar energi, tilbyr IT-tjenester fra et eget datasenter, bygger og drifter digital infrastruktur og er også en stor elektroentreprenør.



Les mer om fremtidens system for kraft- og energibransjen.

Entrepenøren

Moderne norsk næringsliv kan faktisk flytte både berg og fjell. Med oppdrag fra Hamar i nord, til Brevik i sør har HAB Construction kjempet seg inn blant landets 50 største bygg- og anleggsentreprenører.

Selskapet har femdoblet omsetningen de siste fem årene, og med et slikt voldsomt driv har mange av medarbeiderne opplevd å få mer ansvar.

For Christopher Vik er god innsikt, tall og analyser helt avgjørende for å kunne gi styret, ledergruppen og prosjektlederne et riktig bilde av «rikets tilstand» og sikre lønnsomme og bærekraftige prosjekter.



Økonomisystemet for entrepenører.

Bomiljøbyggeren

«Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem», heter det i nasjonalsangen. Det passer ekstra godt for Boligbyggelaget TOBB, Midt-Norges største boligbyggelag. Der i gården har de bygget og forvaltet boliger siden 1945, og nær hver tredje innbygger i Trondheim er medlem.

Organisasjonen bistår over 1000 boligselskap, og gjennom storbysamarbeidet har den store medlemsmassen forkjøpsrett til over 90.000 boliger landet rundt.

Økonomisystemet for eiendom.

Gründeren

På starten av 2000-tallet svidde han av 100 millioner på en idé få hadde tro på. I dag brukes programvaren fra den norske Silicon Valley-pioneren over hele verden i form av teknologiselskapet Xledger.

Selv om Jarle Skys gründerreise bar preg av lange motbakker og blodrøde tall, nektet han å gi opp drømmen og det ambisiøse IT-eventyret.

– Vi delte visjonen om å frigi tid for økonomiavdelinger og utvikle en nettbasert programvare som ikke krevde lokale installasjoner, men der bedrifter ville få en sikker, kostnadsbesparende tilgang via en nettleser, forteller Jarle Sky.





Les mer om økonomisystemet Xledger.