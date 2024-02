Flyttet lønnssystemet for 17 000 ansatte til skyen

I hotellbransjen er det mange gammeldagse systemer og mye manuell håndtering. Lønnssystemet er ofte det som kommer sist på lista over ting som skal byttes ut. Det systemet vi brukte var ved livets slutt, så vi måtte faktisk bytte.

Strawberry skal doble antall hoteller og øke lønnsomheten. Derfor er det et viktig strategisk grep å fornye forretningssystemene. I dag består Strawberry av 230 selskaper med rundt 18 000 ansatte. Det nye lønnssystemet måtte kunne brukes på tvers av land i hele Norden, i et komplekst økosystem med store mengder masterdata:

– I Strawberry kan du være ansatt på flere hoteller samtidig. Vi har mange ulike stillingsandeler og ansatte som jobber til forskjellige tider, på forskjellige avtaler. De har en fantastisk mulighet til å utvikle seg i konsernet, gode karriereveier. Vi ønsker at folk kan begynne å jobbe hos oss som badevakt eller kokk, og bli administrerende direktør hvis de har den riktige innstillingen.

Strawberry presenterer deres erfaringer på konferansen Forretningssystemer 2024 i Oslo 20. mars.

Les mer og meld deg på her

Endring og vekst er dypt forankret i bedriftskulturen

Fornyelse av forretningssystemer er en nøkkelfaktor for å støtte vekst og økt kompleksitet.

– Vi måtte endre hvordan vi tenkte, for om fem til syv år skal vi kanskje kjøre lønn for dobbelt så mange selskap som i dag.

Sammen med Devoteam la Strawberry ut på en digital reise for å finne ut hva som var mulig. De ville ha folka sine med fra start, gikk bredt ut og inviterte til inspirasjonsdager.

– At vi tok oss tid til å involvere så mange har gjort at vi har lykkes så godt, mener Rivertz.

Strawberry har gjort et kjempeløft for å bli datadrevne og automatiserte i alle ledd.

– Jeg er ekstremt fornøyd med systemet, det gir teamet vårt mulighet til å jobbe på en helt annen måte. Vi får høyere datakvalitet, og vi kan ivareta sikkerhet i våre persondata på en god måte, påpeker Rivertz.

Fra en lønnskjøring per selskap, har de nå fått en felles lønnsprosess for alle selskapene. Tiden for å gjennomføre hele prosessen er drastisk redusert.

– Hvis du vil skape endring så må du få med deg folk. Et system er ikke bedre enn de som benytter det, og hvordan vi faktisk jobber i det nye systemet. Vi må sikre at de nye arbeidsprosessene vi lager er effektive og at vi får mer ut av dem, forteller Rivertz.

Les mer