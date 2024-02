– Det er veldig mye rundt det å starte et eget selskap som krever læring som ikke kommer fra lærebøker, men Executive-programmet til NHH var en utmerket måte å komme inn i et fastsatt spor som ga meg den generelle kunnskapen rundt økonomisk styring, forteller Pedersen.

Som gründer og CEO i teknologiselskapet OTee har kapitalinnhenting fra investorer vært en sentral del av etableringen. I en slik fase er troverdighet og tillit avgjørende for suksess, og med blant andre Kjell Inge Røkke, Trond Riiber Knudsen og et internasjonalt fond i ryggen, har OTee hentet 14 millioner kroner.

– Jeg tror definitivt EMBAen har gitt investorene mer trygghet i startupen vår. De ser at CEO har en grunnleggende forståelse for økonomisk styring og ledelse, som er særlig viktig i disse dager med et større behov for økonomisk trygghet, forteller Pedersen.

Trygghet til å utfordre investorene

Han legger heller ikke skjul på at Executive-programmet har gitt ham viktig kunnskap inn i forhandlinger med investorer som vil diskutere operasjonelle og økonomiske prosesser.

En EMBA hos NHH har gitt Henrik Pedersen trygghet i møte med investorer. Foto: Joakim S. Enger

– Årlige budsjetter er et eksempel på en prosess som gir lite mening for selskaper i oppstartsfasen der det er store endringer hele tiden. Det skaper tunge prosesser, der en part vil forhandle ned, og en annen opp. Men tydelige mål og gode planer er viktige. Fokuset må riktignok være å oppnå mest mulig, og sette mål som er vanskelige, men motiverende og realistiske. Vi tror derfor lite på den typiske årlige budsjetteringsprosessen i vår setting. Dette var også noe vi utforsket under studiet, å forsøke å se balansen mellom hva som er viktig for at selskapet skal lykkes, og hva som gir mening med tanke på økonomisk kontroll.

Pedersen er fra tidligere utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi, og har i tillegg tatt et årsstudium fra Stanford GSB i innovasjonsledelse og et årsstudium i italiensk ved UiO. En EMBA fra NHH Executive har gitt ham viktige fordeler både i oppstarten og driften av OTee, men gründeren poengterer at studiet er vel så relevant for alle med lederambisjoner.

– Studiet gir generell kunnskap som kan brukes til å bygge eller lede en organisasjon eller et selskap mot å nå sine mål. Dette kan handle om mange ting – som å bygge produkt eller tjeneste, sikre lønnsomhet, etablere strategier for effektiv verdiskapning i markedet, sikre god økonomisk kontroll, og mye mer. Jeg mener NHHs EMBA gir mye verdifull kunnskap som kan tilpasses for å støtte oppunder de spesifikke ambisjonene man har i karrieren på individuelt nivå. Dette var tydelig i klassen vår der vi i utgangspunktet lærte det samme, men kunne bruke det på forskjellige plan.

Studiet er spesielt tilrettelagt for de som jobber i en bedrift som befinner seg i en konkurransesituasjon, eller som kommer til å gjøre det. Programmet skal gi ledere støtte til å ta beslutninger basert på komplekse forhold, og samtidig beholde en helhetlig forståelse av omgivelsene.

– Også verdifullt utover det faglige

I tillegg til håndfast fagkunnskap fra professorene, opplevde Pedersen flere fordeler med studieløpet. Som nybakt far i pappapermisjon tok han utdannelsen samtidig som han startet selskapet.

Det som kunne blitt et ekstra stressmoment, ble isteden en frisone fra ytre faktorer med fullt fokus på læring og utvikling.

– Det var fantastisk å delta på samlingene og legge bort PC og mobil, og kun fokusere på det faglige. Det var et friskt pust i en verden der man skal være så påkoblet hele tiden, forteller Pedersen.

Han trekker også frem muligheten til å bruke to år av livet sitt på å gå inn i et utdanningsløp der man investerer i seg selv, som en verdifull prosess.

Henrik Pedersen har hatt god nytte av sin EMBA. Foto: Joakim S. Enger

– Man går utenfor sin egen komfortsone og får møte en gjeng flinke, smarte folk. Slik opplever man noe gjennom de to årene som er ganske unikt på et menneskelig plan, og det var en stor del av hele opplevelsen, utdyper Pedersen.

– Det var en gjeng dyktige folk som det var hyggelig å være sammen med. Jeg tror nok absolutt alle i klassen vår ser tilbake på det som fantastisk verdifullt å kunne lære sammen med- og av hverandre over to unike år.

Tilpasset lederstil

En EMBA-klasse består av rundt 30 ledere fra ulike deler av næringslivet. Til tross for at de jobber i forskjellige bransjer, er bevisstgjøring rundt lederstil en viktig del av studiet – som kan anvendes uavhengig av bakgrunn.

Noe av det Pedersen trekker frem som han sitter igjen med, er kunnskap tilknyttet økonomi og finans i en forretningsverden, regnskap og styringsstrukturer i selskaper, og behovet for ulike lederstiler i ulike settinger.

– Noen skal være best på pris, andre vil være best på service. Da kreves det helt ulike lederstiler. Som leder må man tydelig kommunisere selskapsstrategien, sier han.

I rollen som gründer og CEO for et teknologiselskap er hans mest sentrale problemstillinger å sikre kreativ verdiskapning og å etablere en skalerbar programvaretjeneste som skaper stor kundeverdi.

– I OTee har vi et behov for en lederstil som støtter oppunder en utforskende strategi. Man må være datadrevet og villig til å innrømme at man er uvitende om hvordan markedet reagerer på tilbudet man kommer med. Man må bygge, lære og tilpasse. Slik sikrer man at tjenesten eller produktet man leverer gir størst mulig kundeverdi.

Med svært gode erfaringer, er Pedersens oppfordring klar til de som har ambisjoner om å utrette noe mer, og som ønsker en bidragsyter til å ta et steg videre i karrieren:

– Jeg vil definitivt anbefale de som ønsker to svært lærerike og givende år til å ta en EMBA hos NHH.

