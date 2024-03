Med 20 år i mediebransjen og fire år som teknologidirektør i NRK, ønsket Heidrun Reisæter å fylle på med kunnskap for å få nye perspektiver innen økonomi og ledelse. – Jeg hadde i flere år blitt eksponert for en bred tematikk innen virksomhetsstyring og ledelse, og hadde lyst til å fylle på med mer teori bak. Det handlet om å få et rammeverk rundt det jeg driver med hver dag, forteller hun.

Reisæter er utdannet innen språk og medievitenskap, og har gjennom karrieren beveget seg til stillinger et stykke unna det hun opprinnelig studerte. Ønsket om å fylle på med mer direkte relevant utdanning førte henne inn på tanken om å videreutdanne seg – og valget falt på en Executive MBA med spesialisering i Økonomisk Styring og Ledelse hos NHH. – En viktig faktor var at jeg hadde lyst til å kjenne meg mer komfortabel og kompetent innenfor økonomifaget. Jeg ønsket å gå inn i noe jeg ikke kunne fra før og virkelig lære noe nytt – ikke bare få et nytt begrep om ledelse, men å sitte ordentlig på skolebenken, sier hun. Ekstra trygghet som toppleder Mot slutten av utdanningsløpet trådte hun inn i stillingen som teknologidirektør i Nav, og har det siste året også gått inn i styret i Sporveien. Reisæter har fått utbytte av utdannelsen på flere ulike måter. Foto: Joakim S. Enger Med fersk kunnskap i bagasjen har hun anvendt kunnskapen på ulike måter, og beskriver blant annet et bredere begrepsapparat og kunnskap som kan anvendes både direkte og indirekte, som positivt utbytte. – I rollen som teknologidirektør sender jeg ofte en tanke til en forelesning eller diskusjon når jeg er i ulike situasjoner og skal ta beslutninger. Jeg har fått med meg en bredere bakgrunn og mer faglig tyngde, forteller Reisæter. Jeg har fått med meg en bredere bakgrunn og mer faglig tyngde. Heidrun Reisæter Som teknologidirektør har hun ansvar for digitalisering av Nav som stor, offentlig virksomhet. På grunn av enkelte rammebetingelser skiller oppdraget seg fra tilsvarende digitalisering i privat sektor – og studiet ga en gyllen mulighet til å utforske nettopp det. – Gruppen jeg jobbet sammen med skrev masteroppgave om finansiering og styring av digitalisering i offentlig sektor. Det var en fantastisk gruppe, og det var kjempegøy å få muligheten til å dypdykke i et tema som er direkte relevant for jobben jeg gjør. Les mer om Executive MBA med spesialisering i Økonomisk Styring og Ledelse hos NHH. Relevant – på flere måter En Executive MBA med spesialisering i Økonomisk Styring og Ledelse ved NHH er vel så relevant enten man jobber i privat eller offentlig sektor, i en etablert bedrift eller en gründervirksomhet. For Reisæter har utdanningen gitt stor verdi både som leder i Nav og som styremedlem i Sporveien. I sistnevnte rolle får hun også andre måter å anvende kunnskapen på. – I rollen i Sporveien har jeg sett veldig konkret nytte av studiet knyttet til de modulene vi hadde om strategi, styring, regnskap og økonomi. Vi hadde også noen veldig gode forelesninger om bærekraft, som er svært relevante i forbindelse med kravene om bærekraftsrapportering, sier Reisæter. Som erfaren toppleder tok Heidrun Reisæter en EMBA ved NHH for å få et bredere perspektiv. Foto: Joakim S. Enger Nye perspektiver Til tross for bred erfaring som toppleder har den erfarne teknologidirektøren fått nye perspektiver på lederrollen gjennom studiet. Hun trekker frem en EMBA fra NHH som en god hjelp til å løfte blikket og hente impulser og betraktningsmåter utenfra. – Hvis du skal være en god leder, trenger du evnen til å tenke helhetlig og strategisk, og må kunne løfte deg opp over det operative som man fort kan bli dratt ned i. Det er verdifullt for en leder å passe på å ikke la seg styre kun av de kortsiktige oppgavene, men å holde seg på et høyere og bredere nivå, poengterer hun. Det er verdifullt for en leder å passe på å ikke la seg styre kun av de kortsiktige oppgavene, men å holde seg på et høyere og bredere nivå. Heidrun Reisæter Reisæter legger ikke skjul på at utdanningen har krevd både tid og krefter, men hun er likevel ikke i tvil om at utbyttet og verdien hun sitter igjen med, har vært verdt innsatsen: – Jeg er veldig fornøyd med å ha gått gjennom studiet. Jeg har tatt med mye læring og inspirasjon videre, så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det – selv om det tok tid. Vil du vite mer? Les om Executive MBA med spesialisering i Økonomisk Styring og Ledelse hos NHH.