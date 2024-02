I mange år har betalingsformidling i Norge vært preget av et tett og godt samarbeid mellom bankene på områder der de ikke konkurrerer. Dette har blant annet resultert i viktige tjenester som eFaktura, BankID, BankAxept, og i senere tid Vipps.

Nå kommer det nye aktører som kan true idyllen. Spørsmålet er om bankene og leverandørene allerede har inntatt så robuste posisjoner at aktørene i bransjen blir vanskelige å utfordre.

Gründer åpner konferansen med et smell

Madeleine Bjørnestad Røed er én av dem. Gründeren av Stack by me ønsker å endre strukturene i finansbransjen. Hun er administrerende direktør i et selskap med hovedmål om å få flere, spesielt kvinner, til å investere. For å finansiere virksomheten har de fått inn over 50 prosent kvinner som investorer. Den siste emisjonsrunden endte med over 70 prosents kvinneandel.

Madeleine Bjørnestad Røed, gründer av Stack by me.

– Det finnes generelt få kvinner som investerer i Norge. I Storbritannia er de største institusjonene mye proffere. Der er det lagt ned kriterier som bidrar til å promotere mer likestilling og større mangfold, sier gründeren som i tillegg til lav kvinneandel også er opptatt av at det finnes få innvandrere blant norske investorer.

Røed har 12 års erfaring innen finans, blant annet som Equity Partner i Pareto Securities. Deretter var hun ansvarlig for Pareto Asset Managements fondskunder i Storbritannia. Hun har også vært intraprenør i Pareto og startet Paris-kontoret.

– Jeg hadde det veldig gøy i Pareto og fikk brukt mye av det jeg hadde lært på Handelshøyskolen i Bergen. Etter hvert stod det klart for meg at den lave kvinneandelen ikke bare påvirket min bunnlinje, men er et samfunnsproblem, hvor det skjeve eierskapet har innvirkning på hvilke investeringer som blir gjort. For eksempel innen kvinnehelse, hvor det nesten ikke finnes forskning, og levekårene for kvinner rett og slett blir dårligere, mener hun.

Madeleine Bjørnestad Røed skal åpne årets konferanse om Betalingsformidling med historien om Stack by me. Som de aller fleste gründerhistorier har veien vært humpete før de har kunnet satse for fullt på det som egentlig var et sideprosjekt. I enkelte måneder måtte de hoppe over lønn, men nå har den erfarne fondsmegleren greid å stable på beina 25 millioner kroner gjennom tre emisjonsrunder.

– Det å skaffe finansiering til en virksomhet man vet er bra er egentlig en irriterende ting å bruke tiden på. Det blir mye unødvendig stress og press. Heldigvis er det et område hvor jeg er ganske god, siden jeg har jobbet med dette hele karrieren, sier hun.

Utfordringen har da også fått frem den kreative siden ved gründerne. Sammen med medstifter Christine Kvaalen testet Røed blant annet folkefinansiering som metode for å få fulltegnet en emisjon, og de har skaffet seg synlighet ved å etablere en betydelig influenserstatus i sosiale medier.

Viktigst å være aktuelle

Eirik Kristiansen, som leder programkomiteen for seminaret og faggruppen Betalingsformidling i Dataforeningen, ønsker at seminaret skal fremstå oppdatert og bidra til nettverking.

– Årets program er dagsaktuelt og bærer preg av et målrettet arbeid fra mange aktører. Vi har dyktige og engasjerte komitémedlemmer som har oversikt over de mest relevante temaene, sier han og trekker blant annet fram EUs Financial Data Access Regulation (FiDA) og PSD3-direktivet.

Eirik Kristiansen, leder for programkomiteen for seminaret og faggruppen Betalingsformidling i Dataforeningen.

– Jeg er veldig spent på årets åpningsforedrag. Madeleine skal fortelle oss om de store markedsmulighetene man kan oppnå ved å tilrettelegge for at kvinner skal investere i fond og aksjer, sier Kristiansen.

Nestor innen kortbetalinger

Tietoevry Banking blir også en viktig del av arrangementet. De er platinumpartner og sender til seminaret sine eksperter innen kort- og betalingstjenester samt teknologi for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

– Vi er sponsorer og til stede på Betalingsformidling fordi vi ønsker å være synlige i markedet blant de kundene vi leverer løsninger til. Konferansen er en god anledning til å møte andre i bransjen vår og dele vår innsikt. Vi har pulsen på markedet og følger trender i Norden og internasjonalt, og dette er noe vi gjerne vil dele med banker og finansinstitusjoner i Norge, sier Helen Kierulf Svane, som er Senior Marketing & Communications Manager, Cards i Tietoevry Banking.

Selskapet bidrar også med foredragsholder Jan Ove Haugstad. Han skal snakke om kortbetalinger i Norge, med spesielt fokus på varehandel og dagligvare. Banker og finansinstitusjoner, fintech-selskaper, regulatorer og politikere, samt teknologileverandører vil alle være til stede på seminaret.

– Banker og finansinstitusjoner befinner seg i hjertet av betalingsformidlingssektoren, direkte påvirket av endringer i både reguleringer og teknologi. Fintech-selskapene bringer innovasjon og nye løsninger som er essensielle for fremtiden innen betalingsløsninger, mens regulatorer og politikere former rammeverket vi alle opererer innenfor. Teknologileverandører er også viktige aktører, med verktøy som muliggjør effektive betalingsløsninger. Samlet sett er disse gruppene avgjørende fordi de representerer et helhetlig bilde av industrien, fra regulering og implementering til innovasjon og daglig drift, sier Eirik Kristiansen, som leder programkomiteen for seminaret og faggruppen Betalingsformidling i Dataforeningen.

Kristiansen er svært fornøyd med å ha fått med en nestor som Jan Ove Haugstad, et kjent navn innen utvikling av kortsystemer for bank i Norge. Med master i computer science fra 80-tallet har Haugstad gjennom 35 år vært med på reisen fra utvikler innen sikkerhet og kommunikasjon til leder av et stort team av utviklere og produktansvarlige. Mange av de kortløsningene Tietoevry Banking tilbyr i markedet kommer fra dette teamet.

Deling av kompetanse

– Vi opplever at bankene er superinteresserte i det som kommer i morgen. De ønsker å orientere seg om hvilke aktører som til enhver tid er på banen, ikke de minst de internasjonale. Vi er en av få aktører som realiserer løsninger på dette området og er definitivt ledende i Norge, sier Jan Ove Haugstad, som til daglig er Head of Authorization & Security i Tietoevry Bankings kortvirksomhet.

Haugstad leder en avdeling med 50 medarbeidere. Han beskriver dem svært dyktige fagnerder, med en spesiell interesse for teknologi og utvikling.

Jan Ove Haugstad, Head of Authorization & Security i Tietoevry Bankings kortvirksomhet. Foto: Michaela Klouda Photography

– I dette markedet finnes det et konglomerat av aktører, som BankAxept, MasterCard, Samsung, Apple og Google Pay. I Norge er det bankene som står bak utstedelsen av alle kortproduktene, og derfor har en spesiell posisjon. For både dem og oss har sikkerhet et høyt fokus, i tillegg til brukervennlighet overfor kundene, sier han.

– Vi muliggjør at finansinstitusjoner og banker blir mer smidige og effektive. Samtidig opplever vi at det er en bra fellesskapsånd i bransjen, hvor alle aktører drar i hop. Vi lager jo løsninger som mange kan bruke, da er det i alles interesse at de blir best mulig, sier Jan Ove Haugstad fra Tietoevry Banking.

Stiller opp på ny

Administrerende direktør Andreas Bjerke i ZTL Payment Solution var med på fjorårets konferanse og returnerer i 2024.

– Vi var fast bestemt på komme tilbake i år. Det er bra speakers og relevante områder for oss. Vi stiller ikke nødvendigvis for å få nye kunder, men får oppdatert oss og diskutert med mange aktører hva som er viktig i denne næringskjeden, sier han. Bjerke skal holde foredrag om Open Banking, banktjenester som fungerer uavhengig av banken du er kunde hos. Det er skjedd mye på det området de siste fem årene.

Andreas Bjerke, administrerende direktør i ZTL Payment Solution.

– Open Banking-reisen har vært en maraton, ikke en sprint. Det var år med optimisme i forkant av innføringen av EUs Betalingstjenestedirektiv (PSD2) i 2019, men de ble etter hvert dempet av utfordringer som dårlig API-kvalitet i bankene og mangel på klare insentiver til å prioritere utvikling, sier han og mener at 2024 føles annerledes.

– Endelig er vi i ferd med å bevege oss forbi de innledende hindringene og er vitne til at større økosystemer omfavner Open Banking som et levedyktig alternativ til eldre bank- og betalingsinfrastruktur. Infrastrukturene modnes, regulatoriske presiseringer oppklarer misforståelser, og tydelige verdiforslag baner vei for store endringer av verdikjeder, mener Bjerke.

Møt teknologiens svar på Jürgen Klopp

En annen fargerik foredragsholder som fronter disrupsjon er Yngvar Ugland. Hans image er helskjegg og pressebilder på en motorsykkel. Ugland medgir at han liker å være på full fart fremover, uten frykt for å feile.

Yngvar Ugland, leder av DNB NewTechLab. Stig B. Fiksdal

– I denne bransjen er det viktig å erkjenne at det er mye du ikke vet. Du gjør en god jobb hvis du er ydmyk og har et åpent sinn når det gjelder feedback. Vi feiler mye fordi vi er for tidlig ute, sier han. Ugland er svoren Liverpool-tilhenger. Med et stort smil rundt munnen og glimt i øyet omtaler han seg selv om teknologiens svar på avtroppende Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av det vi driver med innen områder som wallets, apps og superapps. DNB NewTechLab ble startet i 2017, og jeg er god på å bygge lag. Vi er selvforsynte på kompetanse og kapasitet. Alle kan kode, men alle har også en eller annen superkraft som de bidrar med til teamet, sier Ugland. Til daglig leder han DNB NewTechLab som ansvarlig for utforsking av nye teknologier i Norges største og eldste bank.

– Det er gøy å komme på sånne konferanser for å finne ut av hva framtida blir. Det vi driver med er "work in progress", vi kommer egentlig aldri i mål. Det er en viss sjanse for at de appene og mobile enheter vi snakker om i dag ikke kommer til å bli slik i all fremtid. Kanskje forsvinner apper og ‘mobile devices’ helt, mener han.

Møt Yngvar Ugland, Madeleine Bjørnestad Røed og alle de andre spennende foredragsholderne i Trondheim i starten av mars.

