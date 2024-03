Effektiviserer byggeprosessen med god planlegging

Leilighetsexperten (LEX) bygger leilighetsbygg i totalentreprise og strukturer opp alle prosesser i gjennomføringsfasen av et bygg.

– Vi bygger i høyden på en måte som effektiviserer byggeprosessen. Hemmeligheten er god planlegging, forteller Tor Øyvind Skaug.

Spesialister på planlegging

– Fasen fra vi går inn i prosjektet til vi begynner på byggeplassen er utrolig viktig. Jo mer vi kan avklare og planlegge jo mindre feil blir det på byggeplassen og jo raskere går det, sier Skaug.

Tor Øyvind Skaug, daglig leder i LEX.

Han forteller at alle jobber i samme modell og alle detaljer og beslutninger tas før byggeprosessen starter.

– I planleggingsfasen setter vi opp en tidsplan som går per dag, per fag og per sone gjennom hele prosjektet. Planleggingen vi gjør er i stor grad basert på prinsippene bak Lean, men visuelt fremstilt i en tidsplan. Vi jobber aktivt for å ta i bruk kunstig intelligens i planleggingen. Dette gir en mest mulig effektiv byggeprosess, som resulterer i store besparelser.

Jobber nesten dobbelt så fort

LEX har et standardisert system de benytter på alle typer bygg.

– Dette gjentar vi flere ganger, og det fører til at vi jobber nesten dobbelt så fort, sier Skaug. Han forteller at standardiseringen er mulig ettersom 95 prosent av materialer og struktur i bygget er likt, uansett hva slags arkitektur som benyttes.

Vår standardisering og systematisering resulterer i bedre kvalitet og lavere pris.

Kundehåndtering og tilvalg

LEX har også sterkt fokus på kundehåndtering og tilvalg, og viser både standard- og tilvalgsprodukter for kundene i sitt flotte showrom.

– Vi håndterer ofte kundene for byggherren. Da tar vi gjerne hele kommunikasjonen fra kunden skriver kontrakt til tilvalg gjennom hele byggefasen og fram til etter at de har flyttet inn.