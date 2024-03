Når medaljens bakside er selve medaljen

La oss snakke et par minutter om solceller. På næringsbygg. Noen har dem liggende nærmest flatt på taket. Noen integrert i fasaden. Andre har ennå ikke tatt et valg. Vi anbefaler at du monterer dem i et system som ivaretar bygget, og at du går for bifacial.

Takk for at du leser, og takk for oppmøtet! For når det kommer til hva bifacial-solceller egentlig handler om, har jeg funnet ut at jeg må åpne med å takke for oppmerksomheten. Det koster litt å henge med, og min pitch er ikke egnet for dørsalg. Jeg trenger faktisk et par minutter av din tid.

”Hvorfor står stativene deres med digre mellomrom? Kunne man ikke ha produsert mer med tettere rekker?”

Anders Besvold Hansen, CEO Isola Solar AS

Det er her vi er ved kjernen. Vi produserer faktisk mer. Med bifacial har du i tillegg alltid tilgang til taket for vedlikehold. Kjør snøfreser mellom stativene, om du vil. Bytt tekke uten å demontere solcellene. Rydd taket for fuglereir. Stativene er montert direkte i byggets bæring, med patentert basefeste som holder i hard vind, og vekten av anlegget skader ikke isolasjonen under.

Der du ser tomrom, ser jeg store, gjerne lyse flater som kaster sollyset tilbake inn på undersiden av bifacial-panelene. Nå vet vi også at bifacial slår monofacial på ytelse - på samme areal og under samme forhold. Forskningen er entydig.

Når vi snakker om solceller på taket av næringsbygg er vi vant til at det ikke synes fra gateplan. Vi må opp på taket for å se det: Bedriftens solcelleanlegg. Denne hemmelige, langstrakte savannen av paneler, en blåsort bølge av stål og glass. Et deponi av forlatte solsenger, tettere skjøvet sammen enn på et cruisedekk.

Forstå meg rett: Den personen som kom på at flate tak kunne brolegges med solceller, fortjener en medalje. Fordi, uten denne første fasen, ville vi ikke ha stått her vi gjør i dag, oppreist. Våre solcellepaneler fanger solens gylne stråler i 35 graders vinkel. I tillegg henter de samme panelene ny innstråling fra undersiden, og nyttigjør seg takets såkalte albedo-effekt; et mål for en overflates gjenskinn. Her leder nysnø på tabellskalaen, og det er derfor vi står på påskefjellet og trenger solbriller. Det har med albedo å gjøre.

Erfaring har gjort oss kloke. Taket er ofte ikke dimensjonert for den ekstra punktlasten, monteringsskinner lager søkk i tekket, og vann finner alltid laveste punkt i terrenget. Byggets CO2-avtrykk er det få som snakker om i dag, men i 2030 kommer alle til å mene noe.

Norske forhold er i særklasse velegnet for solceller, som ikke trives særlig godt når det blir for varmt.

”Hva med all snøen? Da produserer jo ikke solceller noe som helst.”

Når snøen dekker taket, skinner solen ekstra sterkt opp mot undersiden av panelene. Siden solcelleteknologi er elektrisk aktivitet på molekylært nivå, oppstår det varme i det skråstilte panelet. Tyngdekraften gjør deretter sitt, og snøen glir ned på den gode plassen som 60 cm klaring til taket gir.

”Synes du ikke det er skjemmende når panelene står så synlige på taket?”

Energitekniske løsninger har alltid preget arkitektur og byggeskikk. Gamle vindmøller er i dag et yndet fotoobjekt, men ble ikke laget slik for estetikkens skyld. Arkitektoniske elementer oppstår gjerne som en funksjon, før de blir blikkfang. Monterer du bifacial-systemet på taket ditt, forteller du en hel verden at du bryr deg.

