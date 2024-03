Interaktiv 3D-visualiseringsplattform fra Visuado øker salget av boliger!

I samarbeid med PBBL leverte Visuado virtuelle visninger i boligprosjektet Osebakken Park. Prosjektet besto av to trinn med samlet 47 enheter. Etter at de fikk hjelp av Visuado sine fotorealistiske, virtuelle visninger av alle enheter, økte salgshastigheten med 50%!

– PBBLs satsning på vår teknologi ga resultater, sier Tronaas.

Hvordan denne boligutvikleren økte salgstakten for leiligheter med 50%.

Terje Bøhn og Lars Gunnar Tronaas

Realistisk visning

Med et unikt detaljnivå i HDR-format, gis en veldig ekte opplevelse av hvordan leiligheten blir i ferdig stand, uten behov for tunge streamingløsninger. Kunden kan virtuelt vandre i den unike leiligheten og oppleve kvaliteter, romfølelse, utsikt og solforhold. Kjøpes leiligheten, blir den lukket for andre. Privatlivets fred senker seg, mens kjøper virtuelt kan besøke og planlegge innflytningen. Visningen fungerer i nettleseren på PC, Pad eller mobil og muliggjør tusenvis av visninger samtidig.

Innred selv!

Utbyggere har gjerne alternativer på kjøkkeninnredning, bad eller parkett. I Visuado kan du endre innredningen mellom forskjellige stilvalg med et klikk og skaper ditt eget drømmehjem.

– Sol og skygge inne eller på terrassen kan du justere med et tidsur gjennom dagen. Boligutviklerne stiller store krav, vi leverer visuelle løsninger med høy kvalitet med en automatisert, kostnadseffektiv, og skalerbar metode, forteller Tronaas.

Sjekk utsikten!

– Med GPS koordinater på leiligheten, byggene rundt, åsen i det fjerne og tjernet bortenfor, legger vi inn alt nøyaktig slik det blir, sier Tronaas. Den utsikten du har fra leiligheten i Visuado er den samme som den du får når du setter deg ned i sofaen 2 år senere.

Om Visuado Visuado har 15 ansatte og leverer egenutviklet, KI-støttet teknologi med fotorealistiske visninger av interaktive leiligheter, interiør, eksteriør og utsikt i HDR-format til boligutviklere i Norden og UK.

