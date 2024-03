Slik kuttet han boliglånsutgiftene med 2000 kr i måneden

-Jeg er veldig interessert i personlig økonomi. Det er noe jeg egentlig tenker på daglig, sier Flesland. Han forteller at uScore har blitt et viktig verktøy for ham i det daglige.

- uScore har gjort meg mer bevisst på de økonomiske valgene jeg tar i hverdagen.

Han bruker uScore til å følge med på forbruket og identifisere hvor han kan spare penger. Med budsjettfunksjonen kan han enkelt navigere rundt, fylle inn i boksene og hente tall direkte fra SIFO sitt budsjett.

Selv synes han det er fint at det står tydelig, rødt eller grønt, og om man går med overskudd eller underskudd hver måned.

- Når jeg vet hva jeg bruker er det enklere å ta grep slik at vi får bedre økonomi.

Jeg opplever at uScore hjelper meg til å bli mer bevisst. Det er et veldig godt verktøy. Glenn Flesland.

uScore ga meg innsyn i hvilken rente jeg bør forvente

I en tid hvor boliglånsrentene blir stadig dyrere, har Flesland tatt det smarte skrittet å flytte boliglånet.

- Jeg opplever at man ikke sparer på å være lojal hele tiden – i hvert fall ikke med banken, sier han.

uScore gir medlemmene innsyn i kredittscore, forklarer hva den er og forteller hvilken rente medlemmene bør forvente å betale på boliglånet sitt.

Han benyttet seg av uScore for å finne rimeligere boliglån, og ble positivt overrasket. Han sparte faktisk mer enn det han trodde fordi banken tilbyr boliglån for unge, under 34 år. Etter å ha innhentet tilbud fra flere banker for å finne den beste renten, endte han med å signere tilbudet han fikk gjennom uScore. Ved å ta det grepet og flytte boliglånet sparer han og familien nå 2000 kroner i måneden, som utgjør 24 000 kroner i året.

- Det utgjør en god del for min del, tilfører han.

Et verktøy for bedre personlig økonomi

For Flesland strekker verdien av uScore seg ut over lån og renter. Han bruker også plattformens andre funksjoner, som budsjett- og kredittscoreverktøyene. I tillegg følger han med på tilbud for å se hva han kan benytte seg av. Han ser tydelige forbedringer i sin personlige økonomi etter at han tok i bruk uScore.

-Jeg opplever at jeg har blitt mye mer bevisst på forbruket mitt og tar nå mer fornuftige valg enn jeg gjorde før.

For alle som må tilpasse seg et tøffere økonomisk klima, gir uScore verktøyene som trengs for å navigere i personlig økonomi med kunnskap og trygghet. Gjennom å flytte boliglånet ikke man ikke bare spare penger, men også få en bedre økonomisk fremtid.

-For min del handler det om å ha det økonomisk trygt, for meg og familien, sier han.

Hvis du også ønsker å ta kontroll over din økonomiske situasjon kan uScore være verktøyet du har vært på jakt etter.

