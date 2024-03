Pionerer innen bærekraftig energieffektivisering

Dette kan Powerpal gjøre for din bedrift

Ved å vinne under Nordic Proptech Awards, har Powerpal ikke bare bevist sin innovative tilnærming til urban mobilitet og logistikk, men også styrket sin posisjon som en ledende aktør i å forme fremtidens bærekraftige energilandskap. Bedriften ble valgt som den mest innovative og lovende startup/scaleup i Norden, innenfor sitt felt.

Grunnlegger Asbjørn Lunde deler sin entusiasme og visjon:

– Vi forsøker å endre energilandskapet, og denne prisen er drivstoff for at vi skal pushe de grensene ytterligere. Vår «energy as a service»-løsning gjør at bygninger kan drifte og kontrollere sitt eget energi-økosystem. Vi har utviklet en katalysator for at ethvert bygg kan optimalisere og drifte sitt eget energiøkosystem.

Asbjørn Lunde, CEO

En PowerPal-bygning kan kjøpe, lagre og bruke energi fra selvvalgte energikilder, selge overskuddstrøm og optimalisere egen energibruk ift løpende tilgang og kostnader. Bygningen kan slik flate ut konsum-kurvene, redusere avhengighet til tradisjonelle leverandører, redusere utslipp og kutte kostnader.

– Har du kontroll kan du enklere ta valg som gjør dette lønnsomt og sikre investeringene din. Energieffektivisering, styring og kontroll representerer en gylden mulighet til å omfavne bærekraft på en kostnadseffektivitet og innovativ måte, sier Lunde.

