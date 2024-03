Disse synspunktene er helt i tråd med hvordan flere og flere tenker i samfunnet, sier Jarle Jarleson Vaage, seksjonssjef hos Riksantikvaren. – Eiendomsutviklere og utbyggere ser verdien i å bruke eksisterende bygninger videre, både av hensyn til klimaavtrykket og for å ta vare på historien til et område. Kulturminner skaper opplevelser og gode steder hvor folk vil bo og besøke, og de gir byer og tettsteder sitt særpreg og gjør dem unike.

Det er likevel litt å gå på, og flere kan være med å dra lasset for å få til stedstilpasning i arkitekturen. Rundt i landet finnes det mange eksempler på byutvikling med klipp og lim-arkitektur, som i liten grad tar vare på lokalt særpreg.

Vi risikerer at byene i Norge blir svært like, sier Vaage, og det betyr at vi som samfunn mister opplevelsesverdier og mangfold. Mange steder er det ikke lett å se forskjell på om du befinner deg på Løren, i Kristiansand, Trondheim eller i Tromsø.

Flere prosjekter har opplevd motreaksjoner mot manglende tilpasning til nabolagene, både i form av Arkitekturopprøret og andre lokale grupperinger. Likevel blir det ofte lansert planer og ønsker for «signalbygg», ofte i form av høyhus.

I ombruksprosjektet Pressens hus i Oslo er de nye interiørene moderne Anders Amlo, Riksantikvaren

Signalbyggene er alt fra kommersielle høyhusplaner på steder som Hvaler og Levanger, til kommunenes egne kulturhus, skoler og rådhus, gjerne plassert midt i byens eller tettstedets hjerte.

Både arkitektonisk kontrast og signalbygg er etter hvert blitt ganske gammeldags, sier Vaage. – Tidligere mente mange at det eneste riktige var å bygge med kontrast i gamle byområder. Pendelen har svingt mot at arkitekturen bør videreføre regional og lokal byggeskikk, både når det kommer til materialvalg, utforming, stil og byggehøyder. På denne måten kan vi ta vare på det særpreget byene har, forklarer Vaage.

Å ta vare på kulturmiljø stopper ikke byutviklingen. Dersom eiendomsutviklere og det offentlige planlegger sammen for en god og bærekraftig utvikling, blir kulturmiljøene en ressurs. Byene våre er i stadig utvikling, og de skal ikke være museer hvor bymiljøer står på utstilling, bevart under en osteklokke.

Riksantikvaren mener at bruk og bevaring av både små og store bygninger må være en del av det grønne skiftet, fastslår Vaage. – Vi vet at eiendomsbransjen vil ta rollen som samfunnsbyggere, og vi er opptatt av at det også må bety tilpasning til omgivelsene.

For Riksantikvaren er det viktig at flere bygninger får ny bruk, fremfor at riving blir førstevalget. Ombruk og sirkulærøkonomiske prinsipper blir stadig viktigere for en bærekraftig utvikling av samfunnet. I 2020 viste en større metastudie av SINTEF at de mest klimavennlige bygningene er de som allerede er bygget. Derfor er bevaring og gjenbruk av kulturminner og kulturmiljø et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene.

– Høyhus kan være riktig noen steder, men det er svært viktig at de blir plassert riktig og får en høyde som er tilpasset det omkringliggende bymiljøet og landskapet, avslutter Vaage.