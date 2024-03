Leverer på kvalitet i byggebransjen

Så da spurte vi daglig leder i Alento, Kristian Lindland: Hva gjør dere for å oppnå en slik suksess? – Svaret er like enkelt som det er komplisert, sier han. Kvalitet og seriøsitet. Og å levere på bærekraft og miljø, ikke bare i festtaler og fine PowerPoint-presentasjoner, men å ta bærekraft på alvor, sier han.

Idyll ved sjøen og logistikk i landlige omgivelser

– Fra å bygge 54 leiligheter på Nordre Jarlsberg Brygge, som ligger vakkert til ved fjorden i Sande, til BAMAs totalt 32.000 kvm med næringsbygg på Tranby har vi stor variasjon i oppdragene. Mange av prosjektene vinner vi, ikke bare fordi vi er store regionalt, men også at vi samtidig er små nok til å finne smidige løsninger i prosjektene og kundeforholdet. Lokal kunnskap og solid entreprenørkompetanse kombineres med at vi er 100% opptatt av å levere kvalitet. – I denne bransjen er du aldri bedre enn det du leverer på ditt siste byggeprosjekt, forteller Lindland.

KB-Gruppen satser på Alento

– Nylig har vi også fått inne en stor aktør i byggebransjen på eiersiden; KB-Gruppen. Det gir oss et solid utgangspunkt for videre vekst, sier Lindland. Men, viktigst er å levere på kvalitet og gode prosjekter fremfor omsetningsvekst. Ny eier gir også en trygghet for å vokse videre. Vi er i en tøff bransje, men for Alento ser fremtiden veldig lys ut, avslutter Lindland