– Jeg glemte ofte brillene mine og var lei av alltid å måtte ha de med meg. Problemet var at øynene mine hadde vanskelig for å endre fokus, fra å se på nært hold til å se på lengre avstand. Aktiviteter som sykling og matlaging hadde etter hvert blitt et mareritt, sier Sam Hart.

Som administrerende direktør i Harts Group har han ansvar for 14 restauranter i London, som serverer mat fra det spanske-, meksikanske- og engelske kjøkken. Rollen som direktør kan være utfordrende, men etter operasjonen er i alle fall briller én ting mindre å bekymre seg for.

HOLDER SEG AKTIV: Alt er enklere når brillene ikke må være med på tur.

– Umiddelbart etter laseroperasjonen kunne jeg lese tekst med liten skrift, så brillene la jeg gladelig igjen på klinikken. Det er en stor lettelse å ikke måtte forholde seg til disse lenger.

Synet endres med alderen

Aldersrelaterte synsendringer er svært vanlig og kan være til stort hinder i hverdagen. Det finnes forskjellige måter å korrigere synet på, uten å måtte bruke briller. Et alternativ er linsebytteoperasjon, et annet er laserbehandling. Sistnevnte metode er mer skånsom og nesten uten risiko. Dette er også dette alternativet PMP Eyecare helst tilbyr. Tilsvarende laserbehandling kan også gjøres på yngre mennesker.

– Behandlingen gjorde overhodet ikke vondt, og selve operasjonen var veldig fort gjort. Jeg følte ingen smerte, og alt var over i løpet av få sekunder, sier Sam.

Resultatene etter en laseroperasjon er umiddelbare, og allerede etter tre timers hvile på klinikken, kan du dra hjem med et nytt og bedre syn på livet! Det som kan variere noe fra pasient til pasient, er tiden det tar å venne seg til den nye normalen. Akkurat som med briller, kan det ta litt tid for øynene å tilpasse seg.

Umiddelbart etter operasjonen er synet 100 prosent både på nært hold og på avstand. Noen kan imidlertid oppleve at avstandssynet oppleves litt uklart i begynnelsen, men de aller fleste er klare til å kjøre bil allerede dagen etter operasjonen.

– Jeg fikk beskjed om at det kunne være litt ruskfølelse på øynene de første par ukene etter operasjonen, men dette var ikke veldig plagsomt og etter tilvenningsperioden har øynene mine blitt stadig bedre.

En god unnskyldning for å nyte Oslo

For personer fra utlandet eller fra andre byer i Norge er det fullt mulig å fly inn og ut av Oslo samme dag som man foretar en laseroperasjon. Normalt vil man foreta en forundersøkelse på klinikken først og så bestemme en senere dag for operasjon, men for de som kommer langveisfra kan man gjerne gjøre begge deler på samme dag. Da vil pasienten få en telefonkonsultasjon med kirurgen før man setter opp time for operasjon.

– Med klinikkens sentrale beliggenhet i Oslo sentrum, kan du enkelt sjekke ut byens tilbud eller ta en drink før du drar hjem. Teamet hos PMP Eyecare var veldig imøtekommende, og Petter, kirurgen, var lett tilgjengelig for spørsmål både før og etter operasjonen.

– Jeg anbefaler alle som har problemer med nærsynthet, langsynthet ellers alderssyn, å vurdere en øyelaseroperasjon hos PMP Eyecare i Oslo eller i Stavanger. En god kollega av meg gjennomgikk den samme operasjonen som meg hos PMP Eyecare i Oslo, og han er også strålende fornøyd med resultatet. Jeg tror til og med at hans øyne tilpasset seg enda raskere enn mine.

