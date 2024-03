Norsk kaffekonsept tredoblet omsetningen på fire år

Det lukter kaffe i nabolaget i Gamlebyen. Fra mandag til torsdag produseres det opp til ett tonn kaffe på det lokale kaffebrenneriet, og aroma av deilig kvalitetskaffe siver ut i bydelen.

– Her har vi også kaffebar, cocktailbar og ulike kurs og kulturaktiviteter, sier eier Einar Kleppe Holthe.

Siden han tok over den originale Fuglen i Pilestredet i 2002, har merkevaren og konseptet vokst.

– Jeg var daglig leder på Kaffefuglen i 2002 til 2006, og så tok jeg over hele Stockfleths-kjeden i tillegg. Da jeg kjøpte ut Kaffefuglen AS som et eget selskap, ble det et prosjekt ved siden av jobben. Med nye Fuglen begynte vi å eksperimentere med multifunksjon, og virksomheten ble utvidet til å inkludere vintage- og møbelbutikk og til slutt også cocktailbar i 2010 forklarer han.

Sterk vekst for Fuglen

Suksessoppskriften har blitt videreført, blant annet til Fuglen Coffee Roasters som har ligget i Gamlebyen siden 2018. I år er de kåret til gasellebedrift for første gang. Daglig leder, Bjørnar Hafslund deler noen av sine tanker om veksten.

– Det har vært en veldig spennende reise. Vi har jobbet hardt med vekst de siste årene, med god markedsføring og salg, og gjort kule prosjekter med mange samarbeidspartnere. Det har vært viktig for oss å være en ja-bedrift.

De siste fire årene har virksomheten gått fra å ha seks millioner til 18 millioner kroner i omsetning.

– Samtidig har vi hele veien fokusert på kvalitet på kaffen vi kjøper inn og brenningen. Vi jobber også tett med våre kaffeprodusenter og sørger for en sporbar og bærekraftig kaffehandel, forklarer Hafslund.

Stor suksessfaktor

– Hva er grunnen til at Fuglen Coffee Roasters har hatt såpass god vekst?

– I tillegg til alle de fine folka som jobber her, og gjør en fantastisk jobb hver dag, er det blant annet resultatet av diversifiseringen av inntekt som er avgjørende sier Kleppe Holthe og fortsetter:

Internasjonal bedrift

Det er ikke bare i Oslo Fuglen har vokst. I 2012 etablerte de sin første kaffebar i Tokyo.

– Gjennom kaffebransjen har jeg jobbet internasjonalt mesteparten av livet, og etter et besøk i Japan i 2007 ble jeg fascinert av markedskulturen. Jeg liker landet veldig godt og ønsket å etablere noe der. De er kvalitetsorienterte, langsiktige og har mange fine markedsverdier som jeg tenkte vi ville treffe med Fuglen.

Lysbrent kvalitetskaffe og den unike Fuglen-atmosfæren slo an blant Tokyos innbyggere. Kanskje det er kombinasjonen med nystekte vafler og norsk musikk over høyttaleranlegget som setter prikken over i-en, og har nylig åpnet sin sjette kaffebar i Japan.

I et sterkt konkurranseutsatt marked, beskriver Kleppe Holthe samtidig en samarbeidskultur i bransjen innenfor spesialkaffe.

– Til syvende og sist har vi mellom fem og ti prosent av det globale kaffemarkedet, resten går i mørkbrent industrikaffe som går inn i de store varehusene, sier han og fortsetter.

– En av nøklene til at kaffe har tatt den formen det har gjort i Oslo, er på grunn av samarbeidet i bransjen, der vi støtter og heier på hverandre. Konkurransen ligger i å ha den beste kaffen, den kuleste historien og den beste lokaliteten, fremfor den største markedsandelen.

Fuglen jobber tett med kaffeprodusentene og sørger for en sporbar og bærekraftig kaffehandel. Jan Morten Bjørnsen.

I Japan jobber de for å bygge opp den samme samarbeidskulturen. Hittil har Fuglen hjulpet flere titalls bedrifter med å etablere egne kaffebarer og kaffebrennerier.

– Nå er vi kjent for å ha vært med å løfte direkte handel inn i det japanske kaffemarkedet – det er gøy, forteller Kleppe Holthe.

Han snakker lidenskapelig om hvordan kaffe bidrar til verdiskapning. Med digitaliseringen har det blitt det enklere å ha direkte kontakt med kaffefarmene, som sørger for at de kan ivareta både sosiale forhold og opprettholde kvaliteten på kaffen.

Skaper nabolagstilhørighet

Kvalitetskaffen fra Fuglen Coffee Roasters distribueres ut i hele verden, til kaffebarer, spesialbutikker og restauranter som ønsker å selge kaffen. Også privatpersoner og kaffeelskere kan bestille kaffe hjem.

I Gamlebyen er Fuglen med på å skape liv i bybildet – sammen med den gode lukten av kaffe.

Grunnlegger og eier av Fuglen Coffee Roasters, Einar Kleppe Holthe (t.v) har all grunn til å smile om dagen. Her sammen med daglig leder ved Fuglen i Gamlebyen i Oslo, Bjørnar Hafslund (t.h).

– Syv dager i uka er kaffebaren åpen, om kveldene torsdag til lørdag forvandles kaffebrenneriet til cocktailbar. I tillegg arrangeres det ulike aktiviteter og kulturarrangementer i lokalene, forteller Hafslund.

Det gir virksomheten en unik dynamikk i verdiskapningen. Ikke minst merker bedriften hvor viktig det er med møtepunkter, som Fuglen, i bybildet.

– Her er døren alltid åpen. Forbruksmønsteret endrer seg i krevende tider, men det er fremdeles mange som unner seg en kopp med kvalitetskaffe, her eller hjemme. Vi ser hvor mye det betyr for folk å komme innom her og ha den gode samtalen, eller den lille pausen, sier han.

