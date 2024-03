Flere tegn på at eiendomsmarkedet tiner opp.

– Jeg er overbevist om at flere åpner øynene for investeringer i lån for våre eiendomsprosjekter fremover. Sikrede lån og månedlige rentebetalinger er et godt komplement i porteføljen, sier Sebastian Harung, CEO i Kameo.

Siden starten har Kameo med en forretningsidé om å gjøre det mulig for privatpersoner å finansiere eiendomsprosjekter, formidlet over tusen lån til en total verdi av over fem milliarder norske kroner.

Selv om eiendomssektoren har møtt utfordringer de siste årene, har dette ikke påvirket hverken Kameos plattform eller investorene negativt.

– Vi opplever sterk etterspørsel fra kundene våre, som er eiendomsutviklerne. Men det har vært utfordrende å forhåndsselge boliger på tegning, til tross for at behovet er stort. Det har ført til at det tar lengre tid å bringe prosjektene i havn, sier Sebastian Harung.

– Til tross for at det har vært en tøff periode for byggebransjen, har vi har fortsatt ikke konstatert tap, hovedsakelig fordi lånene har underliggende sikkerhet, og fordi vi gjør grundige analyser for å sikre kvaliteten på nye lån. Fremover estimerer vi imidlertid et tap på 0,2 - 0,3 prosent.

I dag investerer over 60 000 privatpersoner og bedrifter i sikkerhetsstilte eiendomslån gjennom plattformen og mottar i gjengjeld en avkastning i form av månedlige rentebetalinger.

– I 2023 lå avkastningen på 10,5 prosent. Den gjennomsnittlige avkastningen har siden oppstarten ligget på 9,4 prosent per år på våre lån, med en gjennomsnittlig løpetid på rundt 12 måneder, forteller Sebastian Harung.

Tegn på lysere tider

Sebastian Harung ser flere tegn på at eiendomsmarkedet nå begynner å tine opp igjen.

– Vi legger merke til at kjøpsinteressen i markedet har økt, noe som er det aller viktigste. Og i prosjektene ser vi at prisene har stabilisert seg fordi utviklerne har fått bedre kontroll på finansieringen og byggekostnadene.

Ettersom rentene forventes å falle i løpet av høsten, er det derfor gode forhåpninger om at kjøperne vender tilbake, slik at boligmarkedet kan få nytt oppsving.

– Vår ambisjon er at enda flere skal se på lån til eiendomsprosjekter via plattformen til Kameo som en naturlig del av investeringsporteføljen. Ettersom våre lån alltid er sikret og vi har månedlige rentebetalinger, ser vi på oss selv som et godt supplement til sparing i aksjemarkedet, sier Sebastian Harung.

– Dessuten liker jeg selv det faktum at vi investerer i reelle prosjekter – i hus. Det er noe man kan ta på, og vi kan følge utviklingen i byggeprosessen frem til bygget er klar for innflytting. Det føles spesielt bra siden det er et stort behov for flere boliger i Norge.

Sterke eiere skaper trygghet

I fjor sikret Kameo 700 millioner kroner til utlån fra en av verdens største kapitalforvaltere. På selskapets eierliste står nå en rekke sterke og kunnskapsrike aktører. Fra før er investeringsbanken ABG Sundal Collier største eier i Kameo, og i begynnelsen av året gikk svenske Incore Invest inn som nest største eier.

Nicolai Chamizo, som er administrerende direktør og grunnlegger av Incore Invest, forteller at han og noen andre i selskapet personlig har investert i lån via Kameo over flere år. Nå har Incore Invest valgt å knytte enda tettere bånd til Kameo.

– Vi føler oss trygge på analysen som utføres for å sikre kvaliteten på lånene. Vår personlige erfaring med Kameo, sammen med planene om å skalere opp selskapet de kommende årene, gjorde det tiltrekkende for oss å investere i Kameo som selskap.

Kameos mål er nå å vokse med lønnsomhet og å bli børsnotert i Stockholm innen tre år.

– Vårt langsiktige ønske er at våre investorer på plattformen også skal kunne bli aksjeeiere i Kameo, sier Sebastian Harung.

Om Kameo

Kameo er Skandinavias ledende plattform for investeringer i sikkerhetsstilte eiendomslån, og har formidlet over 1000 lån til en verdi av 5 milliarder kroner siden starten i 2016. Gjennom Kameos plattform investerer privatpersoner, selskaper og institusjoner direkte i eiendomslån og mottar månedlige renteutbetalinger. Den nordiske investeringsbanken ABG Sundal Collier har vært Kameos største eier siden 2019 og fungerer som en strategisk partner. I løpet av våren 2024 gikk også Incore Invest inn som medeier. Kameos utvikling i tall: Totalt utlånt: 5 milliarder kroner

Formidlede lån: 1 075 stykker

Gjennomsnittsrente: 9,4 prosent*

Antall investorer: 60 000+ *9,4 prosent refererer til den gjennomsnittlige årsrenten over alle lån på Kameos plattform siden starten. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hver investering innebærer en risiko og du kan tape hele eller deler av det investerte kapitalet.

