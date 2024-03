Storebrand forvalter rundt 1200 milliarder kroner, og flytter milliarder hver eneste dag.

Arne Martin Moen er COO i Storebrand Asset Management. Han forteller at de satt på mye gammel infrastruktur med utdaterte servere fra nitti- og totusentallet, opprinnelig plassert i en kjeller på hovedkontoret.

– Da vi begynte å se inn i spåkula så vi at sky var det eneste reelle alternativet for modernisering. Vi skulle jo dit alle mann til slutt, det var å tørre å ta det steget først. Der var vi veldig fremoverlente og modige, sier han.

Moderniseringsprosjektet handlet ikke om å spare penger. Det ble ikke billigere å gå til skyen, men mulighetsrommet ble mye større:

Storebrand forteller om denne endringen på scenen på konferansen Forretningssystemer 2024.

Langt fremme digitalt

Bank og finans er antageligvis den mest IT-tunge sektoren av alle. De bruker opp mot 50 prosent av de operasjonelle kostnadene på IT, noen ganger mer.

Da pressemeldingen om hva som lå i kortene for Storebrand gikk ut - steg aksjen 3-4 prosent over natta. Analytikerne spekulerte i om dette hadde en sammenheng. Har vi kommet dit at gode IT-prosjekter er blitt børssensitiv informasjon, Moen?

– Vi liker å si at IT og teknologi er hjertet i finansnæringen og finanssektoren, det er noe av det viktigste vi har. Hvis du ser på trusselbildet som er i verden i dag, så er hacking og cybersikkerhet høyt oppe på listen. Det er klart det å ha gode systemer, rutiner og sikre plattformer, det blir bare viktigere og viktigere.

Mest avansert i verden

Storebrand har et internt motto: “People first, digital always”. De skal bruke IT og det digitale strategisk for å være tidlig ute på produktsiden med nye løsninger og nye kundeflater.

Hvordan opplevde organisasjonen den store endringen? Moen gjenforteller en samtale han hadde med en kollega noen uker etter flytting:

– Skulle ikke vi flytte til sky?

Ja, det har vi gjort for to uker siden.

– Og jeg har ikke merket noen ting?

Da tenkte jeg at vi har gjort noe riktig!

For å jobbe mer agilt har Storebrand samlet et felles digitalt team på tvers av konsernet.

– Det å få den kraften og samle IT-ressursene sånn at vi kan jobbe mer på tvers, det har vært en viktig brikke. Og så har vi gjort et arbeid rundt å standardisere teknologivalg, påpeker Moen.

Flere finansanalytikere skriver faktisk en del kode selv. Det mener Moen er positivt.

– Det å kunne snu seg rundt å lage litt kode, og integrere, fikse og ordne selv. Det er en stor fordel.

Økonomistyring i et fullautomatisert skymiljø

Kostnadsfordeling av IT-utvikling er en klassisk problemstilling. Hvem skal ta kostnaden? Automatisering i skyen gjør at hver avdeling hos Storebrand nå kan bestille akkurat det de trenger, og så får de regningen for kun det.

De satte opp avanserte dashboard for å se faktiske kostnader opp mot budsjett. Har de et prosjekt som trenger et testmiljø så vet de nøyaktig hva det koster.

Det å tro at du kan modernisere IT og en stor bedrift uten å investere tungt i kultur og folk, tror Moen er en kjempetabbe. Gjennom åpne demoer, kurs og sertifiseringer fikk de folka med seg.

– Det var en ganske stor reise å få alle med på å synes at dette er gøy. Vi opplevde at engasjementet steg underveis i prosjektet, at dette ble kult og det var nytt. Nå er det ingen som savner det gamle oppsettet, avslutter han.

