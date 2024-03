Lidenskap til kontorkaffe

– Visjonen vår er å sette en ny standard, og sørge for at det faktisk smaker skikkelig godt av kaffen på arbeidsplassene rundt omkring i landet. Vi vet at nordmenn nå setter høye krav til en kopp kaffe. Skal kravene innfris må fokuset være på nettopp smak, opplevelse, kunnskap og bærekraft, sier salgssjefen.

Hvorfor er Magnat Kaffehus riktig kaffeløsningsleverandør for din bedrift?

.Tomas Haukelidsæter. .

Smak på forskjellen

– Vi jobber tett med de fremste maskinprodusentene i verden. Blant annet er Magnat Kaffehus den foretrukne leverandøren i Norge av Eversys kaffemaskiner. Det er fantastisk inspirerende og givende å levere skreddersydde kaffeløsninger som gjør at kontorkaffen blir mer enn bare en kjapp oppkvikker om morgenen, men at kundene våre virkelig kan "smake på forskjellen".

En av våre nyheter er den nye Eversys Legacy kaffemaskinen. Legacy kombinerer elegant og kompakt design med høyeffektiv teknologi for en førsteklasses kaffeopplevelse. Legacy er et resultat av innovativt design og genuin lidenskap for kvalitets kaffe.

Eversys Legacy

– Vi lanserte også nylig "Cold brew" fra MODE. Dette er et meget spennende tilskudd til vårt sortiment. Det er 100% arabicabønner brygget i 24 timer i kaldt filtrert vann tilsatt nitrogen for en naturlig og utsøkt smak. Her er virkelig et produkt som leverer kvalitet i "cold brew"-segmentet.

Miljø- og samfunnsansvar

Magnat tar sitt miljø- og samfunnsansvar på største alvor. I begynnelsen av 2019 besluttet vi at 5 % av det årlige overskuddet skal gå til de som daglig jobber med å ta vare på kloden vår, eller som tar et særskilt samfunnsansvar. I dag støtter vi Miljøagentene, Zuccarello-stiftelsen og Kaffeaksjonen.

– Å ta samfunnsansvar er ikke bare å si det – det er å vise det, sier miljø- og bærekraftskoordinator i Magnat Kaffehus.

Dette gjør Magnat for miljø og samfunnet

Forskjellen ligger i detaljene

– Vårt fokus på detaljer vises blant annet ved at alle våre ansatte har barista- utdannelse. Vi tilbyr også vår egen Magnat Kaffehus-app, en kaffelounge der potensielle kunder kan prøvesmake våre produkter, og ikke minst, vår kaffebar i sentrum av Oslo som står åpen for alle kaffeentusiaster. I sentrum av alt vi i selskapet foretar oss, finnes en dyp lidenskap for kaffe.

– Siden oppstarten i 2015 av grunnleggere med mer enn 25 års erfaring fra kaffebransjen, har innovasjon stått sentralt i vår virksomhet. Vi er bevisste på hvilket ansvar vi har, og jobber med en målrettet satsning på innovasjon og bærekraft. Det er viktig for våre kunder, det er viktig for oss, og det er viktig for samfunnet vi alle er en del av, sier Haukelidsæter.