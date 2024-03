Maksimer humankapitalen i bedriften din

– Det handler om menneskene, det handler om ledelse og det handler om å se og utnytte all den kompetansen og potensialet som finnes i bedriften, sier Lia, – det gjelder å legge til rette for at hver og en får blomstre.

Soliditet tilpasser HR-støtte til situasjonen i hver enkelt bedrift. Ingen er like, bedriftskultur, organisasjon og personalgruppe er forskjellig.

– Derfor må vi kjenne til mer enn virksomhetens mål og strategi. Dypdykk i virksomhetens indre liv må til, forteller hun.

HR som et verktøy

Soliditet er ute etter å få oversikt over styrker og svakheter i bedriften din, finne utfordringer og potensielle trusler på veien mot målet. Først da er grunnlaget på plass for å gi gode råd, bidra til å forløse engasjement og motivasjon eller hjelpe deg til å identifisere hvilke områder som det er nyttig å fokusere på.

Ingrid Lia, Head of People and Culture i Soliditet.

Soliditet tilbyr profesjonell og effektiv HR-støtte som treffer der bedriften din merker det.

– HR som verktøy handler om nettopp det, sier Lia, og legger til:

– Vi streber alltid etter å utgjøre en forskjell. Målet vårt er å forenkle ledernes personalarbeid. Vi bruker kunnskapen vår til å se hvilke løsninger, prosjekter og prosesser innen HR som bidrar til maksimal utnyttelse av humankapitalen, presiserer hun.

Bedriftskultur og verdibasert ledelse

Bedriftskultur handler om verdier, holdninger og følelser – og «hvordan vi pleier å gjøre ting hos oss». For å lykkes med å utvikle en sunn bedriftskultur må lederne trygges og kompetansen økes. Soliditet gjennomfører prosjekter ute i bedriften din, og utvikler handlingsplaner for at bedriftskulturen skal utvikles i takt med bedriftens mål.

– Vi bistår også med teambuilding og andre aktiviteter som skaper engasjement og tilhørighet, forteller Lia.

Lederutvikling og coaching

God ledelse handler om å ta ansvar for å finne potensialet i mennesker og prosesser, og ha evne og vilje til å utvikle dette potensialet. Forskning viser at psykologisk trygghet må ligge i bunnen for å få frem potensialet i menneskene. Det skjer når ledere er tydelige i sin kommunikasjon, er robuste i møte med motstand, viser entusiasme og bygger tillit til sine ansatte. Lia peker på at dette er viktige elementer i lederutvikling og coaching.

– Vi samler informasjon gjennom å legge til rette for åpne samtaler, diskusjoner og øvelser som åpner opp. Deretter analyserer vi informasjonen om ledergruppens samhandling, samarbeid og forbedringsområder. I prosessen videre bidrar vi til å utarbeide en treffsikker tiltaksplan med aktiviteter som passer i bedriften din, avslutter Lia.