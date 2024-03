Slik ble Porsche Norge racere på Mac.

For bilentusiasten i Norge er Porsche Norge en viktig brikke. Selskapet er ansvarlige for import og distribusjon av biler fra Tyskland til Porsche sine elleve forhandlere her i landet. I 2023 tok Porsche Norge på flere områder store skritt inn i fremtiden. Først ble selskapet som tidligere var en del av Autozentrum Sport etablert som datterselskap under Porsche Group. Deretter ble de det første datterselskapet til å gå helt over til Mac til alle sine ansatte.

IT-leder: fra nybegynner til ekspert på Mac.

Oppgaven med å gjøre overgangen fra PC til Mac så sømløs som mulig for selskapets over 30 ansatte landet naturlig nok på IT-leder Andre Pretzel sitt bord. Selv hadde han nylig flyttet fra Tyskland til Norge i forbindelse med etableringen av selskapet under Porsche Group. Som IT-leder var Andre Pretzel kjent med Mac, men hadde ikke selv brukt Mac før. Utstyrt med en ny Mac kun et par måneder før overgangen, var ikke det til hinder for oppgaven.

Reisen fra nybegynner til ekspert, og evnen til å nå svare på alt og alle om Mac, krediterer IT-lederen i stor grad brukervennligheten på Mac og Eplehuset. Eplehuset så tidlig hvor viktig god opplæring kan være for implementeringen av Apple i bedriften, og har gjennom de senere årene bygget opp et bedriftsteam av dedikerte rådgivere med fokus på skreddersydd opplæring som en del av Mac-leveransen.

For å håndtere overgangsutfordringer fra PC til Mac hos Porsche Norge, ble det derfor lagt en plan for opplæring og støtte slik at alle ansatte nådde et jevnt kompetansenivå. Dette førte til en IT-leder som raskere kunne supportere teamet og mer fornøyde ansatte.

Skreddersydd opplæring maksimerer investeringen.

Opplæringen fra Eplehuset ble gjennomført på to effektive dager i Porsche Norge sine kontorer, valgfritt for de ansatte å delta på. På forhånd fikk Porsche Norge muligheten til å definere temaer de ønsket at Eplehuset skulle fokusere på, i tillegg til at Eplehusets rådgivere supplerte med moduler fordelaktige for de ansatte.

Opplæringen foregikk på Porsche sine kontorer.

Blant de tilpassede opplæringsmodulene var fokus på integreringen av Mac med Microsoft Teams, etter ønske fra Porsche Norge, med vekt på å styrke fjernmøter og samarbeid. Andre viktige elementer innebar det grunnleggende på Mac. Ikke bare for å bli kjent med Mac, men for å la de ansatte oppdage hvordan små, men kraftfulle måter å samhandle med Mac på, kan akselerere produktivitet og effektivitet.

Andre Pretzel reflekterer over denne prosessen og bemerker at hvis det var én ting de ville gjort annerledes, så ville det vært å takke ja til opplæringen enda tidligere. Selv en så IT-kyndig som Andre Pretzel anerkjenner at det er utfordrende for bedrifter å holde tritt med de teknologiske fremskrittene.

- Med mindre du er en Apple-guru, eller Eplehuset, er det umulig å få med seg alle endringene, trekker han fram. IT-lederen understreker at uten kunnskapsheving, kan bedrifter gå glipp av de siste nyvinningene.

Beslutningen om å legge en plan for opplæring handlet dermed også om å maksimere fordelene av investeringen som selskapet hadde valgt, ved å dra nytte av eksperter med oppdatert innsikt og praktisk hjelp for alle ansatte. Hvis noen av de ansatte hadde spørsmål kunne Eplehuset vise og demonstrere, slik at alle fikk samme kunnskap - eller bruke mer tid med én enkelt ansatt som eventuelt trengte det. Ikke mange månedene før hadde IT-lederen selv vært i samme båt og erfart at en eventuell utfordring som regel ikke var større enn å bli vist hvordan noe fra PC gjøres på en Mac.

Sømløst bytte fra PC til Mac.

På spørsmål om det mer driftstekniske ved byttet, forteller Andre Pretzel at overgangen fra PC til Mac har gått knirkefritt. Selv om Porsche Norge hadde stor tro på at beslutningen om fornyelse var riktig, var det allikevel knyttet usikkerhet til om selskapet hadde tatt høyde for alt.

I dagens arbeidshverdag er selv den minste oppgaven knyttet til bedriftens IT-infrastruktur. Integrering av nytt system kan få omveltende følger, belyser Andre Pretzel. Men dette ble overvunnet med den høye graden av kompatibilitet fra Apple.

-Macen, som er et nyere og mer moderne arbeidsverktøy, var bedre tilrettelagt den eksisterende infrastrukturen fra Porsche Group, sier IT-lederen.

Alt fra sikkerhetsfunksjoner som Touch ID og trygg bruk med innebygget MDM til brukervennlighet og sømløshet med iPhone, har resultert i en effektiv implementering for Porsche Norge.

Trude fra Eplehuset gjennomførte opplæringen på Mac.

Ansatte foretrekker Iphone.

I Porsche Norge var det allerede før overgangen til Mac en høy andel av de ansatte som bruker iPhone. Andre Pretzel peker her på en interessant kulturforskjell: I motsetning til Tyskland, hvor det er vanlig å skille mellom jobb- og privattelefon, bruker nordmenn oftere én og samme telefon til begge formål. Denne praksisen reflekterer en fleksibel arbeidskultur, men belyser også de høye kravene til sikkerhet og personvern for norske bedrifter.

Porsche Norge har tatt denne utfordringen på strak arm gjennom MDM-system, som tillater berøringsfri og sømløs, men sikker implementering av restriksjoner. Dette sikrer at hver iPhone er like trygg å bruke på jobb som privat - en balanse mellom sikkerhet og brukervennlighet.

Preferansen for iPhone blant Porsche Norge sine mange ansatte har også hatt positiv effekt på beslutningen om å gå over til Mac. Andre Pretzel fremhever hvordan iPhone og Mac samspiller på måter som forsterker produktiviteten og brukeropplevelsen.

-Det kraftfulle økosystemet fra Apple er gullstandarden, forteller han og smiler bredt.

Standardisering gir fleksibilitet.

Tidligere var kontorplassene hos Porsche Norge utstyrt med mye forskjellig utstyr. Etter avtale med Eplehuset har de valgt en mer standardisert løsning hvor ansatte, i tillegg til Mac, kan velge håndplukket tilbehør: Skjerm, USB-C hub, mus og tastatur, tilpasset de mange varierte rollene og arbeidsoppgavene hos Porsche Norge.

Tilbehør kan virke som et mindre viktig valg, men IT-leder Andre Pretzel kan fortelle at det har hatt en betydning på kontorlandskapet. I dag har ansatte friheten til å sette seg der de ønsker og være trygg på at de har alt de trenger. Den bærbare Macen med innebygd kamera for videosamtaler, kabelfrie periferiene, flotte skjermer og liten USB-C hub med ekstra porter og minnekortleser, sørger for det.

-Vi mennesker er vanedyr og skifter nok ikke så ofte plass, men teknologien på kontoret legger til rette for de som ønsker, avslutter IT-leder Andre Pretzel med.

Så får det være opp til hver enkelte hos Porsche Norge hvor mye fornyelse hver dag skal bringe.

