Denne endringen fra Skatteetaten påvirker alle norske selskaper

Årsoppgjøret kan gjerne beskrives som nyttårsaften for regnskapet, selv om mange næringsdrivende assosierer det med alt annet enn fest og fyrverkeri.

Tidligere har det vært lite innovasjon innen systemer for årsoppgjør, men de siste par årene har det skjedd en positiv utvikling.

– Vi forstår at prosessen kan være tidkrevende og noe mange gruer seg til. Målet vårt er å revolusjonere måten å jobbe med årsoppgjør på, ved å gjøre det mer brukervennlig og automatisert, sier Cecilie Sofie Fjellholt, produktsjef for årsoppgjør i Tripletex.

Men hva skjer hvis du prøver å levere skattemeldingen på den gamle måten når fristen nærmer seg?

– Mange blir nok overrasket om de logger seg inn på Altinn mot slutten av mai for å fylle ut skjemaer, bare for å finne ut at det ikke er mulig. Da bør du heller skaffe deg et regnskapsprogram som Tripletex, og begynne på årsoppgjøret nå.

Fjellholt har, sammen med utviklingsteamet i Tripletex, jobbet lenge for å levere en løsning som gjør det enkelt for kundene å fullføre et årsoppgjør. Å fokusere på forenkling, smarte løsninger og å skape en unik brukeropplevelse for kunden har gitt resultater:

Medlemmene til Regnskap Norge har kåret Tripletex til det best likte skybaserte årsoppgjørsprogrammet.

Her forteller Fjellholt om bakgrunnen for den nye skattemeldingen.

– Helt annen kontroll

Etter å jobbet med regnskapssystemet i over syv år, er ikke Fjellholt i tvil om at mange vil få en enklere hverdag når de får årsoppgjør og regnskap i ett system.

– Det gir deg en helt annen oversikt og kontroll over bedriften, og systemet sørger for at du rapporterer riktige opplysninger. Det vil være veldig tidsbesparende, forteller hun.

Tripletex er et alt i ett-system som kan tilpasses og skaleres opp og ned ettersom behovene endrer seg. Du betaler med andre ord kun for det du trenger. Systemet automatiserer flere oppgaver for deg, slik at du slipper å gjøre dem selv.

Under deler Cecilie Sofie Fjellholt sine best tips for årsoppgjøret til deg med AS.

Foto: Tripletex

Start tidlig

I år er det ekstra viktig å komme tidlig i gang med årsoppgjøret. Mye er nytt både med tanke på hva som skal rapporteres og hvordan ting skal rapporteres til Skatteetaten.

– Vi opplever at de fleste venter til etter 25. mai før de starter – selv om fristen er 31. mai. Fordi det er mye nytt å sette seg inn i, er det lett å bli usikker på om du har gjort alt riktig.

Bruk automatikk

Et lite holdingselskap skal ikke rapportere like mye som et stort anleggsfirma. Tripletex sørger for at du kun får se det som er relevant for ditt selskap – og skjuler alt støy.

For å gjøre det enklere å rapportere riktig har de innført automatisering for sluttposteringer, etter å ha lagt merke til at dette ofte blir oversett i årsoppgjøret.

– Ved å benytte denne funksjonaliteten vil du avslutte årsoppgjøret med et korrekt regnskap, som danner grunnlaget for det kommende året. På denne måten håper vi at du unngår unødvendige feil ved neste årsoppgjør, sier Fjellholt.

– Når du først har bestemt deg for å bytte system, bør du velge et som passer bedriften din og som er brukervennlig nok til at du selv kan bruke det, forteller Fjellholt. Foto: Tobias Willumstad

Står du fast? Få hjelp fra en regnskapsfører

Rapportering av skatt kan være komplisert for mange og innebærer et omfattende regelverk. Står du fast og er usikker, er det mye bedre å få hjelp fra en regnskapsfører enn å rapportere feil.

– I Tripletex har vi en rekke regnskapsførere som vi samarbeider med og som kan hjelpe deg hvis du står fast. I tillegg kjenner de systemet vårt godt og kan gi deg god veiledning, forteller hun.

Du kan bytte midt i året

Å bytte regnskapssystem kan virke som en stor overgang, men hva er realitetene bak myten om å måtte avslutte året i det gamle systemet, før du starter med et nytt?

– Selv om du har brukt et annet system i 2023, kan du likevel sende inn årsoppgjøret ditt for 2023 fra Tripletex.

– Når du har registrert en konto i Tripletex, kan du umiddelbart starte med fakturering, koble til banken og håndtere regninger. Da havner alt du gjør i det nye systemet ditt. Og du kan starte med blanke ark, og få ryddet opp i gammel moro.

