Norske airMont, har utviklet hardware- og softwareteknologi som digitaliserer den offentlige tjenesten for tilsyn av skorsteiner tilknyttet fyringsanlegg. Løsningen er dokumentert unik i EØS/Schengen.

Med kunstig intelligens og informasjon om blant annet fyringsanlegget benyttes sensordataene til å estimere sot, avvik, fyringskvalitet, forbedringsmuligheter, utslipp m.m. Teamet i airMont brenner for bærekraft, teknologi og utvikling, og har lang erfaring fra software-utvikling, industriell produksjon, pedagogikk, ledelse og forskning. For å tilby en kostnadseffektiv løsning til det offentlige har fokuset på sensoren vært; robust teknologi, lang batterilevetid, samt enkelt oppsett og montering.

Digitalisering av offentlige tjenester er viktig av flere grunner: effektivisering, kostnadsreduksjon og ressursforvaltning, men også I forhold til innbyggerdialog. Med løsningen vil «vedfyrere» få full tilgang til egne data. Analyse, råd og veiledning om faktisk fyringsteknikk og kostnader for en mest mulig energieffektiv oppvarming.

Avtaler er signert med flere interkommunale brannvesen og kommuner inkludert både Bergen, Trondheim og Halden hvor airMont er lokalisert. Løsningen har et stort internasjonalt potensial og det jobbes allerede med markedsavklaring i flere land – i Sverige er løsningen allerede under uttesting og det er initiert dialog med regulerende myndighet. Med dette liggeralt til rette for en mer bærekraftig oppvarming med kunstig intelligens.

Om airMont airMont knytter egne sensordata med eksterne datakilder og benytter kunstig intelligens i dataanalysen av fyringsanlegget. Løsningen vurderer bl.a. fyringskvaliteten, estimert sotavsetning og kan varsle ved risiko for pipebrann. Løsningen er et verktøy for både det offentlige og huseiere til å realisere store samfunnsverdier knyttet til effektivisering, helse, klima og miljø.

