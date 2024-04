Lys framtid for Glamox med AI

– AI kommer ikke til å være et Big Bang, men massevis av små eksplosjoner som til sammen vil ha en positiv innvirkning på vår produktivitet og fremgang, sier konsernsjef i Glamox Astrid Simonsen Joos.

Øke verdiskapningen

Glamox satser både på digitalisering og kunstig intelligens for å øke verdiskapningen for seg og sine kunder. Selskapet er sikker på at smart belysning er eneste alternativ om Glamox sin framtid skal være like lys som fortiden.

– Fremover vil alle våre kunder kjøpe smart belysning. Vi må hjelpe dem å ta denne i bruk på en enkel måte, og få effektene de ønsker, sier Joos.

Potensiale

Innenfor belysning vil digitalisering, data og AI endre kundeopplevelsen av produktene. Fra planlegging og design av en lysinstallasjon, bestilling og leveranse, installasjon og drift vil kunder, planleggere og installatører få nye verktøy og muligheter.

– Kunstig intelligens er i rask utvikling, så det er umulig å forutse hvilke bruksområder teknologien kan ha. Nettopp derfor er det viktig å begynne tidlig for å få erfaring, sier digital direktør i Glamox Terje Løken.

Mer effektive

Mye av digitaliseringen handler om effektivisering av produksjon, logistikk og installasjon.

– Det kan være alt fra digitale ordreflyter, kunstig intelligens for å optimalisere produksjon og innkjøp, til bildeinspeksjon for å oppdage feil i produksjon eller installasjon, sier Løken.

Nye muligheter

Digitalisering og kunstig intelligens åpner også opp nye muligheter, som for eksempel energioptimalisering, menneskeorientert belysning og digital overvåkning.

– Data som samles inn via belysning kan brukes til optimalisering, både av belysningen og andre ting som utnyttelse av lokalene, varme og ventilasjon, sikkerhet og HMS, forteller Løken.

Smartere lys gir brukerne et bedre liv

– Glamox leverer allerede løsninger for belysning som tilpasser seg brukernes behov. Riktig lys kan påvirke alt fra søvnen vår til hvordan vi føler oss og hvordan vi presterer, sier Løken. I snitt oppholder vi mennesker oss innendørs 90 prosent av tiden. Her ser vi store muligheter til å bruke data og AI for å optimalisere brukeropplevelsen og gjøre våre løsninger smartere.

I snitt oppholder vi mennesker oss innendørs 90% av tiden. Glamox ser store muligheter til å bruke data og AI for å optimalisere brukeropplevelsen og gjøre belysningsløsningene smartere. Foto: Glamox