Startet tech meetup i Fredrikstad og ble helt overveldet

– Vi trodde det skulle komme 12 mennesker. Det kom 60, sier Jørgen Halstvedt Brække om den første samlingen til Tech Meetup Fredrikstad i oktober 2022.

Og oppslutningen var ikke noe blaff. Snarere tvert imot.

– Neste gang kom det like mange. Nå ligger vi stort sett på rundt 150, sier han.

– Vi har ekstremt god oppslutning. Det er ikke ofte du ser 150 mennesker på en meetup i Oslo heller, sier Magnar Wium som flyttet tilbake til østfoldbyen for to år siden.

– Jeg var aldri på et meetup med så mange mennesker på de ti årene jeg jobbet i Oslo, repliserer Halstvedt Brække.

Magnar Wium

Store muligheter

Ni faglige samlinger er gjennomført, med temaer som avansert maskinlæring, biologisk AI, Utvidet virkelighet (XR), digital sikkerhet og analyse.

Samlingene har bevist to ting:

At kunnskapsdeling ligger i ryggmargen til tech-folk.

Og at Fredrikstads techmiljø er langt større enn de trodde på forhånd.

– Byens IT-miljø spenner fra store konsulentselskaper og gigantbedrifter med tunge IT-avdelinger til lokale IT-selskaper og startups, forklarer Wium, som er overveldet over mulighetene.

Bedre «work/life balance»

Én ting skiller eventene i Fredrikstad fra tilsvarende meetups i Oslo:

– På meetups i Fredrikstad drikker nesten ingen øl. Her velger de brus, forteller Wium.

– Det har nok sammenheng med at det er lettere å kombinere faglige kvelder med et vanlig familieliv i Fredrikstad. Her rekker du hjemom for å spise før meetupen, og kan hente unger på trening etterpå, sier Pål Høyum.

Jørgen Halstvedt Brække konstaterer at dette kombinert med gode jobbmuligheter og langt hyggeligere boligpriser enn Oslo skaper en positiv kurve for byens tech-sektor.

Og nå gjør meetupene det også lettere å holde seg oppdatert faglig.

En attraktiv by

Fredrikstad er en by i utvikling, en liten time fra Oslo og to timer fra Gøteborg, med både skog og skjærgård nær bykjernen.

Byen er del av Norges sjette største sammenhengende tettsted og arbeidsmarked.

Fredrikstad er en by i utvikling, en liten time fra Oslo og to timer fra Gøteborg, med både skog og skjærgård nær bykjernen.

Byen er del av Norges sjette største sammenhengende tettsted og arbeidsmarked.