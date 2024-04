Fisher Investments Norden tar en gjennomgang av kunstig intelligens

KI er et sett med teknologier gjør at datamaskiner kan gjennomføre ulike avanserte funksjoner. Kommentatorer vi følger, skryter av KI som det ypperste innen teknologi, men det er ikke akkurat nytt. Maskinlæring har sine røtter på 1950-tallet, da den engelske datavitenskapsmannen Alan Turing fant opp «Turingtesten», en test som måler en maskins evne til å utvise intelligent adferd.i Andre eksempler omfatter Arthur Samuels «Damspillprogram» og John McCarthys «LISP», det første KIprogrammeringsspråket.ii Disse var forløperne til KI-produktene vi ser i dag, men den underliggende teknologien har blitt kraftig forbedret siden den gang.

Til og med den inneværende KI-bølgen, knyttet til entusiasme over ChatGPT, er slik Fisher Investments Norden ser det ikke helt ny. Nystartede bedrifter innen KI har dukket opp i Silicon Valley i USA i årevis, og raket til seg milliarder fra venturekapitalister. Nystartede KI-bedrifter mottok over USD 1 milliard i finansiering … i 2013!iii Dette tallet har vokst uavbrutt siden den gang og toppet seg med USD 78,5 milliarder i 2021.iv Mange håper KI vil bringe fremskritt på områder som helsepleie og utdanning – og det er lovende utviklinger på denne fronten, blant annet en KI-drevet hjernebrikke som gjør at stumme brukere kan kommunisere med venner og familie.v

På den annen siden har vi også sett pessimisme angående KI, siden noen frykter at dens automatiseringsfunksjoner kan erstatte millioner av arbeidsplasser og føre til utbredt arbeidsløshet. Etter vårt syn er slik påstander typiske og gjentatte bekymringer som ofte følger med innovasjon – dette skjedde også under den industrielle revolusjonen. Uansett antyder nylige studier at kostnadene knyttet til KI likevel vil være større enn for det meste av tradisjonelt arbeid, så massearbeidsløshet er sannsynligvis ikke nært forestående.vi Når vi først snakker om ekstreme ting, frykter andre kilder som Fisher Investments Norden har sett på, at KI kan bringe dommedag og menneskehetens undergang, noe som virker overdrevet for oss.

Blant investorer kretser samtaler som Fisher Investments Norden er en del av, ofte seg rundt visjoner om en massiv ny teknologioppgang som minner om den tidlig på 1990-tallet, da den økende utbredelsen av internett ga enorm avkastning for dem som var tidlig ute.

Vi hører at mange investorer lurer på hvordan man best skaffer seg eksponering mot dette. Det er mange måter å gjøre det på: Én måte er å gå direkte til kilden og investere i rene KI-bedrifter, både nystartede og eksisterende bedrifter som fokuserer helt og holdent på KI.

Etter vår mening bringer disse selskapene imidlertid med seg mange problemer for investorer. For det første er mange av dem private, noe som gjør det vanskelig for de fleste investorer å få tilgang. Private investeringer betyr vanligvis at investorer også må binde opp kontanter i svært lange perioder – og vi mener at dette kan bli et stort problem hvis investorer trenger å frigjøre kontanter for å dekke utgifter.

Eller hvis de vil gå inn i en annen investering. Når det er så mye snakk om KI, mener vi at den store interessen trolig øker aksjekursene til rene KI-bedrifter. Derfor kan det å eie dem bety at man må jage etter oppblåste børsintroduksjoner – noe som stort sett ikke er en god strategi etter vår mening. I tillegg, og viktigst av alt, er det mange om beinet. Fisher Investments Nordens gjennomganger av markedshistorikk antyder at det er nesten umulig å identifisere vinnere på lang sikt på dette området.

En annen måte å legge til KI i porteføljen på? Investorer kan velge å eie store selskaper med direkte eller indirekte KI-eksponering. Mange store teknologiselskaper og teknologilignende selskaper har direkte eksponering gjennom sine egne KI-produkter. I de fleste tilfeller lanseres disse produktene via mindre og nyere forretningssegmenter som har mindre konsekvenser for samlede inntekter. For dem som søker indirekte eksponering, kan investorer eie selskaper som leverer komponenter for KI-utviklere, slik som produsenter av databrikkeutstyr, som lager verktøy for produsenter av databrikker for både KI og andre ting.

Alternativt kan investorer eie aksjer i selskaper i andre sektorer som bruker KI-verktøy til å forbedre eller lage sine egne produkter og tjenester – tilsvarende hvordan mange virksomheter i mange sektorer begynte å bruke internett for å øke omsetning og effektivitet under IT-bølgen. I dag kan selskaper bruke KI til å automatisere oppgaver for å redusere innsatskostnader og spare tid. Her mener vi imidlertid også at det for øyeblikket er umulig å identifisere hvem som blir vinnere på lang sikt.

Vi mener investorer er tjent med å stille seg spørsmål om hvilke bedrifter som vil tjene mest på å bruke KI for å forbedre resultatene over de neste 3–30 månedene. Slik Fisher Investments Norden ser det, vil dette mest sannsynlig være store selskaper der KI-relaterte faktorer bare er ett forretningssegment eller én kostnad. Kanskje de forbedrer eksisterende produkter og tjenester med KI. De er ikke rene satsinger og er ikke avhengig av kun KI for vekst.

Denne ruten er trolig ikke like spennende som å få kjempegevinst med et rent KI-selskap. Det som er viktig, er at store selskaper har andre virksomhetssegmenter som demper slaget hvis deres engasjement i KI ikke utvikler seg like rosenrødt som investorer så for seg.

Selv om den potensielle avkastningen på denne diversifiserte tilnærmingen kanskje ikke innfrir noen investorers høye forventninger, mener Fisher Investments Norden at denne risikojusterte tilnærmingen gir eksponering på en mer fornuftig måte.

