Hjelper norske bedrifter med å ta i bruk AI på riktig måte

– AI er ikke nytt, men utviklingen vi har sett den siste tiden har åpnet enorme muligheter. AI brukes av våre kunder både til å effektivisere oppgaver for lavere kostnader, men også til å gjøre helt nye ting man ikke kunne før, sier den erfarne AI-eksperten Forfang.

Han har doktorgrad i kunstig intelligens og lang erfaring med praktisk anvendelse av AI i norske bedrifter.

– Det er innenfor såkalt generativ AI det har vært et fullstendig skifte. Med store språkmodeller i bunnen har AI-kraften blitt lett tilgjengelig for alle fordi vi kan kommunisere med AI-en ved hjelp av naturlig språk, for eksempel gjennom tjenester som ChatGPT. Det har utløst en enorm interesse, sier han.





Morten Forfang, fagdirektør i Computas. TU Media



AI for forretningsverdi





Computas har drevet med AI siden 1985, og var et av de første selskapene i Norge som leverte IT-systemer som tok i bruk AI i såkalte ekspertsystemer. Forfang sier at mange, og spesielt ledere, er nysgjerrige på generativ AI, men henvender seg fordi de mangler kunnskapen som skal til for å komme i gang.

I dialog med nye kunder fokuserer Computas på å forstå bedriftens unike behov.

– Hvilket problem som skal løses er veldig relevant. Hva er det som er smertefullt eller tungvint i bedriften? Dette kan være gode steder å starte, sier han.

Han understreker at nær sagt alle bedrifter vil kunne finne muligheter for effektivisering og verdiskapning gjennom bruk av AI.

– Generelt sett kan man si at om virksomheten har prosesser som kan effektiviseres og automatiseres, er AI en gyllen mulighet man bør se på, sier han.

Kreativt arbeid





Forfang forteller at Computas ofte starter samarbeidet med å gjennomføre en velprøvd workshop.

– I workshopen setter vi de som har peiling på teknologien sammen med de som kjenner forretningen godt. Vi jobber sammen kreativt, og forsøker å finne «sweet spots» for verdiskapning. Mulighetsrommet ligger i krysningen mellom teknologi og business. Etikk og jus er selvsagt også med i ligningen, fortsetter Forfang.

Computas har bygget mye erfaring med anvendelse av AI hos norske bedrifter og kan dele en rekke eksempler som nye kunder kan hente inspirasjon fra. Nedenfor deler Forfang noen eksempler som er relevante for mange virksomheter.

Computas har gjennomført AI-workshop hos en rekke norske bedrifter det siste året. Trygve Indrelid / NTB Kommunikasjon



Ekspertens 3 eksempler på god AI-anvendelse





1. Lag en bedriftsintern søkemotor





- Tjenester som ChatGPT kan brukes til informasjonssøk og tekstproduksjon. Det er også til god hjelp når man skal oppsummere tekster eller hente ut og sammenfatte spesifikke deler av et innhold.

Dette mener Forfang kan tas til et nytt nivå når man kobler en slik tjeneste med egne, bedriftsinterne data. Det kan være personalhåndbøker, retningslinjer, dokumentarkiv og andre interndokumenter - informasjon som kan være vanskelig å søke på fordi den ofte er spredt i flere systemer.

– Vi ser at flere og flere selskaper lanserer egne søkemotorer basert på generativ AI. Selv om det høres komplisert ut, så kan alle virksomheter relativt enkelt lage sine egne versjoner av ChatGPT, som er skreddersydd for selskapets behov, sier Forfang.





2. Gi superkrefter til kunde- og saksbehandlere





For bedrifter som bruker mye ressurser på kunde- og saksbehandling, ser Forfang helt nye muligheter for effektivisering og forbedret kundeopplevelse.

Det begrunner han med at generativ AI er bedre enn tradisjonell maskinlæring på å forstå og tolke naturlig språk, sammenhenger og kontekst og i større grad evner å utnytte bedriftens kunnskapsbase for å gi kundene mer presise svar.

– AI kan tolke og sortere henvendelser og foreslå løsninger, og sende saken automatisk videre til riktig kontaktpunkt i bedriften. Det vil frigjøre masse tid hos sakbehandlerne sånn at de kan jobbe med de komplekse sakene fremfor å administrere saksgangen.





3. Ligg i forkant av vedlikeholdsbehov





Men AI kan også benyttes til andre ting enn bare tekst. For eksempel til å overvåke fysisk infrastruktur som en kraftmast eller en undervannsinstallasjon som filmes av en drone.

– I stedet for at en operatør sitter og følger med på bildene for å analysere tilstanden, kan kunstig intelligens brukes til å oppdage eventuelle skader eller vedlikeholdsbehov, forteller Forfang.

