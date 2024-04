Eiendomsmarkedet: Har vi hengt oss opp i det negative og glemt å se på virkeligheten?

Det har lenge vært snakk om krise i boligmarkedet. Christoffer Askjer mener det negative fokuset har tatt overhånd, og at fremstillingen ikke stemmer med faktiske forhold. Se og hør hva en av profilene i eiendomsmeglerbransjen mener om dagens marked – i samtale med Per Øyvind Schiong, Direktør for Kreditt og juridisk i Pareto Bank.





Om Pareto Bank

Pareto Bank er en spesialisert bank med fokusområder innen eiendomsfinansiering , bedriftsfinansiering og skipsfinansiering, og som følger markedsutviklingene med argusøyne. Med en kombinasjon av markedsinnsikt og høy bankfaglig kompetanse, finner vi de beste finansieringsløsningene for hvert enkelt prosjekt.

Christoffer Askjer i Sem & Johnsen.

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy

