En historie om suksess, innovasjon og globalt samarbeid

En del av suksessoppskriften for Westcontrol er RamBase Cloud ERP, som gir teknologiprodusenten en uovertruffen kontroll på over 40.000 komponenter i deres produksjonssortiment.

Med stolte røtter som strekker seg tilbake til 1946, har Westcontrol vokst fra sitt opprinnelige fokus på høykvalitetsprodukter for landbruk og maritime næringer til å bli en sentral aktør for kjente bedrifter som Zaptec, AutoStore, Kongsberg og Akvagroup. Flere av kundene er norske teknologiselskaper med internasjonal suksess.

Siden starten har selskapet vokst kraftig både i tjeneste- og produktleveranser, antall ansatte og omsetning. I dag har selskapet hovedkontor på Tau, øst for Stavanger, og fabrikker i Egersund og Notodden. Totalt teller virksomheten 450 ansatte og omsetter for over 1 milliard kroner årlig.

Fra idé til ferdig produkt

Westcontrol lager alt fra små, morsomme ting, til produkter som gjør en viktig forskjell for folk og samfunn. Et av dem er skoleroboten AV1, som er laget for No Isolation. AV1 sørger for at barn med langtidssykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater. Elevene deltar i undervisningen gjennom den menneskelignende roboten som er til stede i klasserommet.

Eirik Høie, IT-leder og ERP-ansvarlig i Westcontrol

– I Westcontrol er vi med hele veien når kundene skal sette sine ideer til livs og få ferdige produkter ut i verden. Da er vi avhengige av å ha stålkontroll på alt av komponenter som kommer inn til oss og som går ut. Da er vi avhengige av å ha et system som holder kontroll på alt, forteller Eirik Høie, IT-leder og ERP-ansvarlig i Westcontrol.

– I Westcontrol er vi med hele veien når kundene skal sette sine ideer til livs og få ferdige produkter ut i verden. Eirik Høie, IT-leder og ERP-ansvarlig i Westcontrol

Full kontroll på 40.000 komponenter

I naturskjønne Tau har Westcontrol bygd opp bygdas hjørnesteinsbedrift. De siste årene har selskapet hatt en formidabel vekst. Og planene er å vokse videre.

For å støtte opp under sine ambisjoner har Westcontrol investert i RamBase Cloud ERP. RamBase administrerer Westcontrols artikkelregister, samt de titusenvis av komponentene de benytter daglig, og sikrer dermed høy produksjonskvalitet som når ut til kundene.

– Ved hjelp av RamBase har vi modernisert og optimalisert driften vår. RamBase hjelper oss også å digitalisere driften. Etter hvert som vi vokser videre, vil ERP-systemet forbli en viktig del av vår fremtidige suksess. RamBase gjør at vi jobber mer effektivt og er konkurransedyktig både i Norge og resten av verden, sier IT-leder Høie.

RamBase gjør at vi jobber mer effektivt og er konkurransedyktig både i Norge og resten av verden Eirik Høie, IT-leder og ERP-ansvarlig i Westcontrol

Trygg teknologipartner

Westcontrol har valgt RamBase-partneren BDO som sin teknologipartner. BDOs erfarne team av bransjeeksperter, forstår hva høyteknologiske bedrifter trenger fra et ERP-system.

Gjennom partnerskapet har Westcontrol funnet den perfekte plattformen for å realisere sine ambisjoner, samtidig som de opprettholder sin innovative kultur og leder an i utviklingen av cutting-edge produkter.

– Som bedrift er vi nytenkende og vi er alltid på jakt etter innovative løsninger. RamBase Cloud ERP og BDO understøtter dette, sier IT-leder Høie.