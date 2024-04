Klare med fremtidens helseteknologi!

– Hovedutfordringen i dag er at helsepersonell bruker for mye tid på å dokumentere og lete etter informasjon i utdaterte systemer. Aidn er et arbeids­verktøy som blir så enkelt å bruke at tiden som spares, sam­ menlignet med andre systemer, kan flyttes til å gi enda bedre pasientomsorg, forteller Morten Moe Gjendemsjø, CEO i Aidn.

Gjendemsjø peker på at ingen i helsevesenet jobber der fordi de elsker datasystemene – de er der for å gi omsorg, trygghet og god behandling til pasientene. Med Aidn får de mer tid, bedre oversikt og en enklere arbeids­hverdag.

Les mer på www.aidn.no

Morten Moe Gjendemsjø, CEO i Aidn.

Kartlegger tidstyvene

– Eldrebølgen og mangelen på helsepersonell er to av vår tids største utfordringer. Når vi utvikler brukervennlige systemer, gjør vi det også enklere å ta vare på pasientene. Tenk hvor mye tid som kan brukes på andre ting når doku­mentasjonen går raskere? Alt handler om å finne tidstyvene som stjeler tid fra pasient­ omsorgen, sier Gjendemsjø.

Hvordan jobber dere for å sikre at akkurat Aidn blir enklere å bruke?

– Vi jobber helt annerledes: I Aidn har vi hatt muligheten til å starte fra bunn og bygge en moderne produktorganisasjon fra dag én. Takket være dette kan vi sette brukerne først i absolutt alt vi utvikler. Hver eneste oppgave legges opp slik at den er tilpasset arbeidshverdagen og brukerbehovene. Hvis noe er vanskelig, ikke fungerer eller skaper forvirring i brukertestene, tar vi det tilbake til start for å se hvordan vi løser det enda bedre, sier han.

Tok med hele selskapet på tur

At brukerne er i sentrum, er spe­sielt synlig i fasen de er i akkurat nå. Etter at flere kommuner har testet deler av tjenesten, er Voss herad først ut til å teste Aidn i fullskala – på tvers av helse­tjenestene deres.

– Vi setter pris på at Voss ønsker å jobbe med oss på denne måten. Aidn skal definitivt gi dem verdi i hverdagen deres. Samtidig gir det oss muligheten til å se hvor og hvordan vi kan bli enda bedre, forteller han.

Derfor reiste utviklere, designere, ledelsen og resten av selskapet til Voss for to dager med brukertester, møter og såkalt «jobbskygging» for å lære enda mer om hvordan Aidn fungerer i praksis.

– Det er veldig verdifullt å se hvordan brukerne tar imot Aidn, sier han.

Er du nysjerrig på systemet? Prøv vår demo her!

Vet hva som kreves

Etter en lang periode med utvik­ling, brukertester og intervjuer – kombinert med flere ansatte med fartstid fra helsesektoren – vet Aidn hva som kreves for å lykkes med produktet sitt: God gammeldags innovasjonskraft, kombinert med menneskelig omsorg.

– Alt handler om å investere i morgendagens teknologi, ikke gårsdagens. For å virkelig lykkes må vi og kommunene øke investeringsnivået for å skape mer tid og lønnsomhet, sier Gjendemsjø og avslutter:

– Hvorfor skal ikke helse­ vesenet klare det, når så mange andre bransjer får det til? Vi gir oss ikke før både brukerne og kommunene ser gevinstene av å bruke Aidn.

Se filmen for å få en smakebit på hvordan Aidn fungerer i praksis.