AI, AI, AI – hvor begynner man?

Forstå AI's potensiale

– AI tilbyr løfter om betydelig økonomisk gevinst, totalt anslått til 5 600 milliarder kroner på verdensbasis mot 2040. Kanskje mer verdifullt er potensialet i å håndtere store samfunnsutfordringer – på langt kortere tid enn uten AIs datakraft. Mulighetene er mangfoldige og transformative, men for å kapitalisere på AIs potensiale, må bedrifter først forstå hva AI kan gjøre for dem og ikke minst: Hvor man skal begynne.

Stephan Ervik, Azets Consulting.

Identifisere og overvinne barrierer

– En rekke barrierer kan hindre effektiv implementering av AI, inkludert manglende kompetanse, usikkerhet rundt økonomiske gevinster, og bekymringer knyttet til etikk og personvern. Stephan Ervik understreker viktigheten av en stegvis tilnærming til AI for å øke muligheten for å oppnå gevinster som bedrift:

– For bedrifter som ønsker å utforske AI, er det viktig å starte med en klar forståelse av teknologiens utfordringer og potensiale. Vi har derfor laget et kort introduksjonsprogram over tre moduler som skal gi et solid grunnlag for videre strategi, sier Ervik.

Stegvis tilnærming til AI-implementering

– Azets Consultings stegvise tilnærming til AI-implementering starter med en generell kunnskapsheving. Bedrifter bør videre vurdere risiko knyttet til etikk og lovverk før de utvikler en detaljert strategi for AI-implementering. Dette inkluderer:

• Forstå AI: Vi hjelper dere å få en grunnleggende forståelse av AI, inkludert maskinlæring og naturlig språkbehandling, og hvordan disse teknologiene kan anvendes best mulig i din bransje.

• Risikoanalyse og etiske overveielser: Vi utfører en grundig risikoanalyse som tar høyde for etikk, lovverk, og personvern. Dette sikrer ansvarlig bruk av AI.

• Strategiutvikling: Vi utvikler sammen en strategi som inkluderer spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante, og tidsbestemte (SMART) mål for AI-bruk i din virksomhet.

Med riktig kunnskap, en omtenksom tilnærming til risiko, og en solid strategi, kan AI ikke bare transformere hvordan vi gjør forretninger, men også hvordan vi løser noen av de mest presserende utfordringene våre samfunn står overfor i dag.

Er du klar til å utløse potensialet i AI for din bedrift, men usikker på hvor du skal starte?

