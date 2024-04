Derfor bør din virksomhet ha en tydelig kompetansestrategi

Hva du legger i kompetanse er opp til deg. Det som er viktig er at din bedrift har den kompetansen som trengs for å nå bedriftens mål, både i dag og i tiden som kommer. Men hvordan sørger du for dette? Og hvordan vet du om det er et behov for kompetanseheving i din bedrift? Vi anbefaler deg å starte med en kompetansestrategi.

Kompetansestrategi – ditt kompass

Har du allerede en kompetansestrategi? Supert! Er du ikke helt der enda? Ikke fortvil. Men det kan være på tide å sette deg inn i hva en kompetansestrategi er, og hvorfor du bør ha en. Formålet er å gi bedriften en oversikt over hva du trenger av kompetanse i tiden som kommer, for å nå de målene du har satt deg.

For å få til dette må du først identifisere hva slags kompetanse din bedrift vil trenge fremover. Her er det viktig å kartlegge hvilke ny kompetanse bedriften vil trenge, og hvilken del av den eksisterende kompetansen du vil trenge mer eller mindre av.

Hvor starter jeg?

Et smart sted å starte er med din bedrifts kjernevirksomhet og mål.

Hvilke fremtidstrender og nye rammebetingelser påvirker oss som selskap?

Hvilke kompetansekrav stiller kunder og samarbeidspartnere, og vil disse endres?

Er det spesielle sertifikater, kurs og sertifiseringer som er nødvendige innen vår bransje?

Hva er det vi ønsker å oppnå?

Hvilken kompetanse trenger vi for å oppnå det vi vil?





Med utgangspunkt i svarene, kan du lage en oversikt over din bedrifts kompetansebehov. Vår anbefaling? Involver både fagpersoner og ledere i arbeidet, og forankre det hele i ledelsen.

Hva nå?

Du har nå utviklet din kompetansestrategi, og vet hvilken kompetanse som trengs. Neste steg vil være å rette blikket innover for å se om dette kompetansebehovet kan dekkes internt. Hvis svaret på dette er nei, har du avdekket et kompetansegap, et gap du er nødt til å fylle. Men fortvil ikke. Du har nå et klart bilde av hva du trenger mer av. Eller mindre av. Det at du faktisk vet hvor skoen trykker gir deg en unik mulighet til å ta grep.

Fyll kompetansegapet

Hvordan du fyller dette gapet er selvsagt opp til deg, men du bør vite at det finnes svært god systemstøtte for både kompetansekartlegging og læring. Sariba har over 20 års erfaring innen strategisk HR og HR-teknologi og vi har en rekke spennende verktøy i vår verktøykasse. Vi har brukt disse verktøyene til å hjelpe mange av våre kunder med å få på plass både kompetansestrategier og systemstøtte, og nå vil vi gjerne hjelpe deg!

Sariba - Det du trenger innen HR

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg er du velkommen til å ta kontakt.