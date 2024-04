Den digitale utviklingen stopper ikke, selv i usikre tider

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic Peter F. Drucker

I urolige tider er både investeringsmidler og risikovilligheten begrenset. Mange sliter med gamle IT-løsninger som er vanskelig å endre, og som legger beslag på store deler av IT-ressursene i virksomheten. Samtidig går den digitale utviklingen videre. Trusselen fra konkurrenter, som plutselig kan dukke opp med nye løsninger som endrer konkurransebildet, er overhengende.

Dette kan bli en svært krevende situasjon som over tid er lite holdbar. For å bryte ut av en slik situasjon, kreves det et godt helhetssyn og betydelig erfaring. Først og fremst er det viktig å skaffe seg en god forståelse for hvordan virksomheten kan sikre konkurranseevnen både på kort og lang sikt. Det er nødvendig med god innsikt i kundenes ønsker og behov, samtidig som man ser på hvordan ny teknologi kan bidra til å utvikle mer effektive interne prosesser, i tillegg til mer attraktive varer og tjenester.

Lytt til vår podcast A-2 Innsikt: Dynamiske strategiprosesser – evenen til å tilpasse seg raskt skiftende omgivelser

I en slik situasjon er som regel det avgjørende spørsmålet hvordan det kan skapes rom for investeringer som er nødvendige for å komme i gang Hvis man starter gradvis og sprer investeringene over flere år er det ofte ikke så veldig mye ressurser som skal til. Det kan også være aktuelt å nedprioritere noen pågående initiativ og benytte porteføljestyring for å få kontroll på hvordan knappe ressurser brukes mest hensiktsmessig.

Slik lykkes du med den digitale transformasjonen

Mobilisering av interne ressurser er avgjørende

I praksis er det ofte vanskelig å holde fast ved et moderat ambisjonsnivå og samtidig sikre kvalitative gode løsninger som gir gevinster og økt konkurranseevne. Dette krever involvering, tett oppfølging og ikke minst erfaring. Interne ressurser må være tilgjengelige og motivert for å få til nødvendig forankring i virksomheten. Interne ressurser er også viktige for å unngå å bli avhengig av eksterne leverandører på løsninger som skal videreutvikles over lang tid.

Sourcingstrategi og kompetanseplan

En enkel sourcingstrategi vil gjøre at virksomheten vet på hvilke områder eksterne leverandører bør benyttes, og hvor interne ressurser bør benyttes. Kanskje kan både drift og forvaltning av de gamle løsningene settes ut til eksterne for å frigjøre interne ressurser til arbeid med nye løsninger? Ofte betyr det at kompetansen internt må oppgraderes på nye områder. Dette krever en kompetanseplan med konkrete tiltak.

Se video: Dette kan kunstig intelligens brukes til

Gode tiltak krever kreativitet og innovasjonsevne

Kreativitet og innovasjonsevne kan utvikles over tid, men det er også en del teknikker som kan benyttes for å gi de aktuelle tiltakene det nødvendige løft. Tjenestedesign brukes ofte som teknikk for å gi nødvendig innsikt i kundenes behov og for å kunne tenke nytt med hensyn til mulige løsninger.

Det nytter lite med gode planer hvis gjennomføringen svikter. I usikre tider er det spesielt viktig å redusere gjennomføringsrisikoen så mye som mulig. Det krever erfaring.

A-2 består av erfarne konsulenter med bred erfaring fra digital utvikling i flere bransjer. Vi kan hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av utviklingstiltak med lav risiko som er tilpasset din virksomhet. Vi kan bistå din bedrift med å finne de beste løsningene innenfor utfordrende rammebetingelser, men som fortsatt kan bidra til å fremme vekst og utvikling.

Ta kontakt med våre eksperter