Din dedikerte AI-partner

Newcodes visjon er å tilby hver enkelt bedrift de nødvendige verktøyene for å skreddersy den mest optimale AI til deres unike arbeidsflyt. Dette har resultert i en dynamisk, tredelt plattform som gir brukerne en enestående mulighet til å designe, tilpasse og integrere AI-arbeidsflyter.

På det første nivået finner vi Newcode Canvas, som tilbyr et intuitivt grensesnitt. Her kan brukerne designe AI-arbeidsflyter basert på deres egne interne arbeidsprosesser, med en brukervennlig dra-og-slipp-funksjonalitet.

Det andre nivået, Newcode Tuner, gir brukerne muligheten til å finjustere de 10 mest relevante åpen kildekode-algoritmene for mer tilpassede og personlige resultater basert på deres egne data.

På det siste nivået, Newcode AI Portal, er alle funksjoner sømløst integrert. Dette inkluderer muligheten til å bruke de tilpassede AI-arbeidsflytene og finjusterte algoritmene for oppgaver som å chatte med dokumenter, referere, oppsummere, eller konstruere svar i en spesifikk tone og format, i tillegg til 21 andre funksjoner. Ettersom disse funksjonene er tilpasset hver enkelt organisasjon, vil de gi bedre svar enn en generisk algoritme. Funksjonenes mangfoldige bruksområder strekker seg fra juridisk forskning, dokumentgjennomgang og analyse, til assistert risikoanalyse, due diligence, prediktiv analyse, og kundestøtte.

Les mer om Newcode sin løsning

Om Newcode 3 AI-produkter 1000+ brukere i prestisjefylte norske selskaper Samarbeier med Microsoft, Intility og Concide Tilby bedrifter skreddersydde AI-verktøy for å forbedre deres arbeidsflyter

Sikkerhetsbasert løsning med Intility

Newcode har samarbeidet tett med Intility for å sikre maksimal sikkerhet for sine AI-baserte verktøy. – Mange av våre kunder har svært sensitive data, så vi sikrer deres datasikkerhet ved å implementere løsningene våre i skyen med 24/7 overvåkning hos Intility, sier Henrik Samdal, leder Application Services i Intility.

– Intilitys tjenestebaserte tilnærming gir Newcode en time-to-market og et nivå av sikkerhet, kontroll og funksjonalitet som ellers ville vært svært kostbart og ressurskrevende å oppnå med tradisjonelle driftsmodeller, fortsetter Samdal.

Skalerbar og kostnadseffektiv infrastruktur med Microsoft

Newcode er en del av Microsofts suksessprogram for uavhengige programvareleverandører (ISV). Dette medlemskapet gir dem tilgang til døgnåpen support, veiledning i apparkitektur, vurderinger av appdesign og en rekke andre fordeler.

– I Azure kan kundene våre bygge produktive AI-løsninger på kort tid, med tryggheten om en plattform som ivaretar sikkerheten rundt egne bedriftsdata, avslutter Jon Jahren, direktør for Data & AI i Microsoft Norge og Danmark.

– Newcode er derfor en svært viktig partner for oss, da de har levert flere innovative prosjekter basert på Microsoft Azure stack, tilføyer Martin S. Bekken, AI-spesialist i Microsoft Norge.

Skyplattformer og den nyeste generasjonen av AI går hånd i hånd, gitt den enorme datakraften som kreves for å utvikle og drive disse omfattende AI-modellene

– Vi ville aldri ha hatt den utbredelsen av AI vi allerede har sett på så kort tid, om kundene måtte investere i egen maskinvare for å få dette til å fungere. I Azure kan kundene våre bygge produktive AI-løsninger på kort tid, med tryggheten om en plattform som ivaretar sikkerheten rundt egne bedriftsdata, fortsetter Bekken.

Microsoft og Newcode vil gjennom sitt tette samarbeid sørge for å gi norske virksomheter kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene.

– Som et plattformselskap er Microsoft avhengig av at partnere som Newcode, med domenekunnskap og spisskompetanse, finner nye måter å innovere på våre tjenester, sier Bekken

Nysjerrig på hva Newcode kan gjøre for din bedrift? Les mer på newcode.ai

Samarbeid med eksperter i bransjen

Newcode engasjerer seg i tett samarbeid med bransjeeksperter for å sikre teknologiens effektivitet innen felt som medisin, offentlig sektor og jus. Dette samarbeidet muliggjør en dypere forståelse av de unike utfordringene og behovene i hver sektor, og sikrer at løsningene er skreddersydd for å møte disse kravene.

– Denne plattformen lar oss tilpasse løsninger til våre kunders arbeidsprosesser. Det er integrert sømløst med deres eksisterende systemer, og bruker avanserte språkmodeller for å møte advokater og juristers spesifikke språkkrav, sier Bosse Langaas, en av gründerne av Concide.

– Ved å kombinere Newcodes teknologiske ekspertise med Concide sin bransjeinnsikt, settes en ny standard for effektivitet i advokatbransjen, og for in-house jurister og avdelinger, legger Knut-Magnar Aanestad til, CO-gründer av Concide.

Innovasjon i fokus

Med et sterkt fokus på innovasjon, har grunnleggerne av Sildre AS dedikert de siste 12 årene til å arbeide med noen av Norges mest innovative bedrifter. Deres erfaring og engasjement for fremtidsrettet tenkning har vært en drivkraft i deres arbeid.

– De siste årene har andelen innovasjonsprosjekter som tar i bruk AI eksplodert. Men selv om AI nå er blitt en nesten uunnværlig del av software-prosjekter, er det bare en liten andel bedrifter som faktisk flytter grensene for AI-teknologien, sier Hanne Grydeland, COO og CO-gründer i Sildre.

Maria Solem, CEO og CO-gründer av Sildre, kaster lys over Newcodes “magiske ingrediens”: en brukersentrert tilnærming til utvikling. Ved å utvikle sin løsning i tett samarbeid med brukerne, har Newcode oppnådd en dyp forståelse av brukernes behov, Identifisert potensielle flaskehalser og levert en løsning som brukerne virkelig setter pris på.

Svært fornøyde kunder

Newcode kan skilte med en rekke fornøyde kunder. Med sin lange erfaring er de for tiden i produksjon hos syv selskaper, hver med over 1000 ansatte, innen juridisk og offentlig sektor.

– Plattformens funksjoner brukes også til å automatisere repetitive oppgaver knyttet til utarbeidelse av dokumenter, skjemaer og korrespondanse, legger Dan Sørensen til. Han er digitaliseringsdirektør, teknolog og advokat i Advokatfirmaet Selmer AS.

– Oppgaver som oversettelse, førsteutkast til kontraktsdokumenter, og korrespondanse gir oss allerede stor verdi. Vi ser konturene av en betydelig effektivitetsgevinst, avslutter Sørensen.