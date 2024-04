Norsk industri appellerer til unge for å sikre bærekraft og vekst

Franzefoss Minerals representerer mineralnæringen og vi er en typisk distriktsnæring. Vi er der ressursene våre er og vi er der i generasjoner – vi har 100-årsperspektiv på alle våre mineralske ressurser. Det vil si at vi kan ikke flytte til nabokommunen eller til bynære områder. For å kunne produsere mineraler i årene fremover trenger vi tilgang på riktig kompetanse lokalt. Dette er en av våre største utfordringer i årene fremover.

Vi sammen med resten av industrien i Norge har en stor oppgave sammen med Fylkeskommunene for å sikre gode læringsarenaer i hele landet for yrkesfaglig utdannelse. Vi i Franzefoss Minerals konsernet bidrar til lærlingplasser og deretter arbeidsplasser.

Industrien trenger livskraftige lokalsamfunn som det er attraktivt å flytte tilbake til etter endt utdannelse. Vi skal bidra som langsiktige og trygge arbeidsgivere!

Franzefoss Minerals er en av de ledende bergverksbedriftene på kalk i Norge, med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd oppgaven, og som leveres der de skal brukes. Franzefoss Minerals har anlegg fra Narvik i nord til Arendal i sør, og består av ca. 180 dyktige ansatte.

Les mer: Franzefoss Minerals har samarbeid med spredeentreprenører i alle landsdeler

Om Selskapet

Franzefoss Minerals har siden 1919 vært en pålitelig leverandør av kalk- og dolomittprodukter som bidrar til å opprettholde balansen i naturen. Våre produkter har en essensiell rolle i en rekke bransjer, fra landbruk til industri, og er grunnleggende for materialer vi bruker daglig, som eksempelvis næringsmidler, maling, glass, stål og sement.

Vårt overordnede mål er at alle våre ansatte skal komme hele og friske hjem - hver dag. Sikkerhet i produksjonen er vårt viktigste fokusområde. Helsen og sikkerheten til medarbeiderne våre er et viktig kriterium for at vi skal lykkes i å nå våre øvrige mål.

Som bergverksbedrift har vi et særskilt ansvar for å bidra til bærekraftige produksjonsløsninger. En bærekraftig utvikling er derfor et av våre overordnede mål. Vi skal sørge for en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar.

Klikk her: Franzefoss Minerals er blant landets ledende selskaper innen kalk