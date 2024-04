Slik skal han klare maraton på under 3 timer.

Et spørsmål mange kan lure på er hvordan resultater på idrettsarenaen lar seg kombinere med reising og en hektisk hverdag. Bare de siste 12 mnd har TC tilbragt 142 netter på hotell, og i løpet av denne perioden også løpt halvmaraton på 1.28 (København) og maraton på 3.15 (Chicago). TC forklarer at definerte og tallfestede mål ofte fungerer som en indre drivkraft. Oppnåelse av fremgang krever en metodisk tilnærming, og for TC har det hjulpet å ha gode støttespillere rundt seg for å utforme strukturerte treningsplaner. På denne måten har det blitt mye lettere å gjennomføre treningsøktene i en ellers hektisk hverdag, og samtidig måle sin egen progresjon over tid. Det er en rekke overførbarheter fra TCs tilnærming til arbeid, og for å følge utviklingen over tid har teknologi og Biofeedback fra Technogym utgjort en sentral rolle.