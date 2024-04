Kombinasjonsfondet Vibrand Absolutt har doblet pengene til investorene på 4 år

I takt med at sortimentet øker, vil det for mange oppleves vanskelig å navigere fondsuniverset

Heldigvis har større fondsaktører og private spare-apper gjort jobben litt enklere, ved å anbefale pakker som passer dine preferanser. Dette har gitt privatpersoner tilgang til et ettertraktet produkt som tidligere har vært forbeholdt profesjonelle investorer, nemlig en pakke som inkluderer flere aktiva-klasser, som aksjer, obligasjoner og derivater.

Privatpersoner kan nå få hjelp til å sette opp en pakke som eksempelvis inneholder 60% aksjer og 40% obligasjoner. Dette sikrer en god eksponering mot aksjemarkedet, samtidig som man reduserer risikoen i porteføljen gjennom obligasjoner.

Selv profesjonelle aktører kan bomme

Selv om disse pakkene kan variere betydelig fra kunde til kunde, går ofte brorparten av investeringene til indeksfond eller aktivt forvaltede aksje- og obligasjonsfond.

Det de fleste privatpersoner derimot ikke får, er den kontinuerlige oppfølgingen fra en profesjonell forvalter. Det blir dermed opp til kunden selv, når en skal ta opp eller ned aksjeandelen, justere risiko i obligasjonsporteføljen, eller hvorvidt man skal gjennomføre et fondsbytte. Det sies at det å «time» markedet, dvs. kjøpe på bunn og selge på topp, er en av de vanskeligste oppgavene å ta på seg.

Selv profesjonelle investorer kan bomme. Å kjøpe seg inn litt for tidlig og/eller selge seg ut litt for tidlig, har de aller fleste profesjonelle investorer opplevd. Selv om sistnevnte kan være veldig frustrerende da du gir fra deg ytterligere oppsidepotensialet, er det førstnevnte som hovedsakelig bidrar til å dra avkastning ned og risiko opp. Dette er neppe ønskelig hvis du i utgangspunktet valgte en allokering på 60/40, som implisitt tilsier at du ønsker å redusere risikoen forbundet med aksjemarkedet ved bruk av en større andel obligasjoner.

Hjelp å få for privatpersoner

I en perfekt verden skulle selvfølgelig alle private investorer, uansett størrelse, hatt en rimelig, privat rådgiver som hjelper deg gjennom hele spareløpet fra start til slutt. Det ville neppe vært bærekraftig.

Finnes det derfor et produkt som skyver dette ansvaret tilbake til forvalterne, slik at privatpersonene slipper å ta stilling til dette? Ja, aktivt forvaltet kombinasjonsfond.

Kombinasjonsfondet Vibrand Absolutt vs. Oslo Børs fondsindeks (OSEFX) i perioden 27. april 2020 – 23. april 2024*

Kombinasjonsfondet Vibrand Absolutt har gjort det bedre enn fondsindeksen i en krevende periode

Vibrand Absolutt er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i utgangspunktet søker å ha en andel på ca. 80% aksjer og 20% obligasjoner. Den største fordelen med Absolutt-fondet er at vi i forvaltningsteamet aktivt justerer aksjeandelen ut ifra vårt markedssyn. Hver måned oppdaterer vi vårt markedssyn basert på de økonomiske nøkkeltallene vi har fått, hvor vi prøver å identifisere hvilke sektorer vi tror vil levere best i tiden fremover, før vi bryter det ytterligere ned i selskapsanalyser.

I perioden 2020 til 2023 har det vært mange krevende hendelser å forholde seg til i markedet. Krig i Europa, forstyrrelser i verdikjeder, strømpris-sjokk og pandemi førte til endret adferdsmønster. En større andel av disponibel inntekt gikk i større grad til oppussing, hvitevarer og hjemmekontor.

Kombinasjonsfond kan være et bedre alternativ enn aksjefond i perioder med større usikkerhet.

Ved utgangen av pandemien fikk vi et nytt skifte, hvor man ikke lenger brukte penger på huset, men heller valgte økt reiseliv, uteliv og klær. Gjennom vår top-down strategi kunne vi identifisere det vi mente ville bli de vinnende og tapende sektorene og kapitalisere på dette. Dynamisk allokering av aksjeandelen fra lave 67%, til toppen på nærmere 90%, sikret en god risikojustering i både topp- og bunn-år. Kombinasjonsfondet Vibrand Absolutt gjorde det bedre enn fondsindeksen i denne krevende perioden.

Historisk avkastning Vibrand Fondene. Tallene er oppdatert 22.04.24 **

Betyr dette at vi traff toppen i det vanskelige markedet?



Nei, og det er litt av poenget her. Selv om vi kunne hentet ut litt mer avkastning på blant annet oljeselskapene - noe vi gjorde i det rene aksjefondet Vibrand Norden - mente vi at risikoprofilen til fondet Vibrand Absolutt tilsa et salg, noe det ikke i samme grad gjorde for fondet Vibrand Norden.

Med en aktiv tilnærming til forvaltningen av kombinasjonsfond (renter og obligasjoner) kan fondet vurdere forventet risikojustert avkastning direkte opp mot hverandre, og investere deretter. Hvis kombinasjonsfond er tiltenkt de investorene som ønsker markedseksponering med begrenset risiko, mener vi produktet vil dra nytte av at begge porteføljene (det vil si aksjeporteføljen og obligasjonsporteføljen) styres basert på risiko og fremtidig avkastning, noe som skal gå hånd-i-hånd.

