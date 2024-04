Slik skal han klare maraton på under tre timer

Prestasjonsidrett er en fulltidsjobb, og krever betydelig mengde med tid, planlegging, coaching, kunnskap og disiplin. Forenklet sagt tar det rundt 10 000 timer å mestre en ferdighet på et prestasjonsnivå. TC Høiseth, eller «TC», som de fleste kaller ham, har de siste tre årene jobbet som partner i Antlers Globale Kapitalteam, og mestret kunsten å kombinere jobb og trening gjennom harde prioriteringer i hverdagen.

Tallfestede, tydelige og oppnåelige mål

TC har satt seg mål som er tallfestede og målbare, og i hans daglige treningsrutine prioriterer han trening for både kondisjon og styrke. Foreløpig er hans beste resultater et halvmaraton på 1.28, og helmaraton på 3.06. I dag har han satt seg et mål om å løpe halvmaraton på 1.25, og helmaraton på under tre timer. For å realisere målene har han satt seg delmål på kortere distanser, og på denne måten vil han til enhver tid vite hvordan han beveger seg resultatmessig.

Et spørsmål mange kan lure på er hvordan resultater på idrettsarenaen lar seg kombinere med reising og en hektisk hverdag. Bare de siste 12 mnd har TC tilbragt 142 netter på hotell, og i løpet av denne perioden også løpt halvmaraton på 1.28 (København) og maraton på 3.15 (Chicago). TC forklarer at definerte og tallfestede mål ofte fungerer som en indre drivkraft. Oppnåelse av fremgang krever en metodisk tilnærming, og for TC har det hjulpet å ha gode støttespillere rundt seg for å utforme strukturerte treningsplaner. På denne måten har det blitt mye lettere å gjennomføre treningsøktene i en ellers hektisk hverdag, og samtidig måle sin egen progresjon over tid. Det er en rekke overførbarheter fra TCs tilnærming til arbeid, og for å følge utviklingen over tid har teknologi og Biofeedback fra Technogym utgjort en sentral rolle.

Teknologi som gir resultater

Biofeedback-teknologi gir innsikt i kroppens respons under trening, slik at du kan tilpasse intensitet og teknikk underveis. Den avanserte teknologien i Technogym Run gir TC full innsikt i viktige aspekter ved løpeteknikk, deriblant løpekadens, skrittlengde og puls. Dataene presenteres visuelt på en stor skjerm, og TC mottar tilbakemeldinger i sanntid.

De biometriske målingene gjør det mulig for TC å oppdage forbedringsområder, og eventuelle rom for tekniske justeringer underveis i løpeøkten. Før hver enkelt økt logger TC seg inn på treningsutstyret ved å scanne en QR-kode, og i etterkant får han full oversikt over resultatene i Technogym App. Loggføringen gjøres uavhengig av om han befinner seg på treningsrommet hjemme, på et treningssenter, ute i naturen eller på hoteller utenlands. Derfor velger TC alltid hoteller utstyrt med apparater fra Technogym når det lar seg gjøre.

Hvordan designet har utviklet seg de siste årene er helt utrolig, og ikke minst kombinasjonen mellom kvalitet og design. Hvordan utstyret ser ut, rent visuelt har ført til at det blir som et møbel, og noe jeg synes er kult nok til å ha i stuen, og som en del av hjemmet. Det blir rett og slett en del av inventaret

Det første maratonet

Interessen for løping begynte i stor grad som et covid-prosjekt, og skulle senere resultere i hans første maraton. I forkant av det første løpet slet han med en lårskade , og han var sterkt i tvil om hvorvidt han kom til å klare å fullføre. Men, etter å ha passert halvmaraton var tempoet fortsatt høyt, pulsen var innenfor grensene han hadde definert, og da han var på skjema for Sub 3:10 innså han at dette løpet kom til å gå bra.

Følelsen refereres ofte til som et “Runners High”, og opplevelsen skulle senere føre til en mer pulsbasert tilnærming til trening. For å komme nærmere målene sine har han tilpasset et treningsprogram som er både variert og effektivt, og som stort sett med unntak av helgens langtur lar seg gjennomføre innenfor 1 time. Noe av det absolutt viktigste innen trening er kontinuitet. Derfor er korte og effektive økter vesentlig for å ha en lav terskel for å gjennomføre øktene i en hektisk jobbhverdag. Kortere økter har resultert i hurtigere progresjon, og i dag har TC satt et mål om å løpe maraton på under 3 timer.

Jobb, reising, tidssoner og trening

TC trente hardt inn mot maratonet i Chicago 2023, og fem uker i forveien så alt ut til å gå på skinner. Løpeøktene var gode, og han hadde noen solide testløp både på tredemøllen og rundt Sognsvann. Med andre ord lå alt til rette for å oppnå målet i underkant av 3 timer. Helt til han plutselig en dag merket at beina ikke var lette lenger og han slet med å få pulsen opp. Formtoppen uteble, og på dette tidspunktet ble det til og med slitsomt å gå i trapper. Det kommende halvmaratonet i København ble gjennomført med en gjennomsnittspuls på 185, og det samme skulle senere skje i Chicago.

Totalbelastningen i forkant ble for høy, og reising i ulike tidssoner kombinert med for lite søvn og dårlig restitusjon førte til at kroppen ikke lenger responderte som ønsket på treningen han gjennomførte. Dette understreker viktigheten av restitusjon og en balansert tilnærming til trening.

Et variert treningsprogram

Variert trening er essensielt for å utfordre ulike muskelgrupper og skape helhetlig og balansert trening. Dette kan skape hurtigere progresjon, økt styrke, og redusert risiko for skadeplager. TC sine forberedelser til maraton i Berlin foregår på Technogym Run, som er en tredemølle som tilbyr varierte programmer på både langdistanse og intervall. På Technogym Run kan TC velge mellom sledefunksjon, variert stigning og forhåndsinnstilte treningsprogrammer for å opprettholde sin motivasjon. TC kombinerer gjerne lengre løpeøkter med Netflix-serier på den 32" skjermen, og intervallene er ofte forhåndsinnstilte på tredemøllen.

Denne gang blir det fokus på også å få inn de litt lettere øktene, som bygger overskudd

Hvordan kombinere karriere- og treningsmål?

TC sitt liv består av hektiske hverdager i jobben i Antler, hvor TC de siste 3 årene har vært partner i deres globale kapitalteam. Hverdagen er kombinert med ambisiøse mål på maraton og andre distanser, og mange vil kanskje anse det som en utfordring å sette seg høye mål innenfor både trening og yrkeslivet. For de som tenker at dette er vanskelig er TC Høiseth både en inspirasjon og bilde av hvordan dette kan realiseres. Balansen mellom feedbackteknologi, treningsdedikasjon og gode støttespillere rundt seg har ført til at han har oppnådd suksess i både arbeidsliv og som dedikert løpeentusiast. Med tydelige mål for fremtiden og en lidenskap for å utfordre seg selv fortsetter TC mot nye mål.

