Bygger Oslos største destinasjon for unike konsepter

Donuts og Michelin-stjerner

Blant kunstgallerier og andre kulturopplevelser som gratiskonserter, gatefest med musikk, familieaktiviteter og Art Nights, finner man et bredt og unikt restauranttilbud. I Oslobukta finnes spisesteder med alle slags kjøkken, fra libanesisk til fransk, italiensk og ramen. Det er også en egen donut-café og trestjerners Michelin-restaurant – men felles for alle er at de er tuftet på kvalitet.

– Vi har prøvd å lage Norges største hub av unike konsepter, både innenfor servering, butikk og kultur. Vi samler ildsjeler som satser på god kvalitet, så her er det rett og slett mange unike drivere, forteller investerings- og utviklingsdirektør i Carucel Eiendom, Caroline Krefting.

Det spirende området har også veganske og vegetariske alternativer, som restauranten Kumi, som nylig ble omtalt som et av byens beste brunsjssteder av magasinet Elle.

– Jeg er også stolt av at det er mange her som har turt å ta litt andre valg med matrettene – som restauranten Betong, som høstet anerkjennelse for kald curry, forteller Krefting.

Er man tidlig ute kan man også rekke å booke bord når Palate, en ny, spennende fransk-italiensk fusion-restaurant, åpner i de gamle lokalene til populære The Vandelay 1. mai.

Les mer om hva som skjer i Oslobukta

For store og små

Man må heller ikke gå glipp av shoppingmulighetene når man tar turen til Oslobukta. Det er få kjedebutikker å spore i handlegatene, som i hovedsak består av norsk design, som Holzweiler, Norwegian Rain, Envelope1976, Devold og Lille Lam.

– Samtidig har vi noen butikker som treffer litt bredere, som Oxholm, Dapper og Aspeli. Vi har rett og slett en fashion street i Operagata, som vi ønsker flere velkommen til å utforske, sier Krefting.

For de som er opptatt av gjenbruk kan man snart også ta turen innom Fæbrik, når de åpner sin første, fysiske butikk i Oslobukta. Blant butikker, restauranter og gallerier er også en lekeplass for de minste som ikke er så interesserte i kunst og shopping.

– Man kan alltid komme ned hit og få unike og gode opplevelser. Det er det vi jobber for. Det er kvalitet på mat og shopping, men også i møte med mennesker – og hvis man heier på unike konsepter, så er det hit man skal komme og utforske, sier Krefting.

Les mer om Oslobuktas spisesteder og butikker

Kongelig selskap

Blant den prisvinnende arkitekturen og kanaler inspirert av Venezia, er det ikke mangel på ting å se for den kunst- og kulturinteresserte. Hos Vi, Vii og Kunsthall Oslo kan du se internasjonal samtidskunst, mens galleriet Kösk byr på ung, norsk, samtidskunst.

– Vi har brukt mye tid og midler, og satt av arealer til kunst og kultur i området. Det har vært viktig for oss for å skape en bredde og helhet her, forteller Krefting.

– Kösk representerer ung, contemporary art, med kunstnere tidlig i karriereløpet. Vi er veldig stolte av det de har klart å skape der, de har satt sammen en helt ny type galleri som Oslo ikke har sett før.

Det er imidlertid ingen overdrivelse at Oslobukta har en viss bredde i kunst- og kulturtilbudet. Like rundt hjørnet for det unge galleriet ligger QSPA – Queen Sonja Print Award – med dronningens egen kunst, som hun lager selv. Inntektene fra salget går til et fond som hvert år gir stipendmidler til ni fremadstormende unge kunstnere.

– Vi er veldig stolte av at dronning Sonja vil vise frem kunsten sin her, og rett som det er går hun rundt her og ser seg rundt og tar bilder i området. Jeg tror hun er veldig fornøyd med galleriet sitt, sier Krefting.

Finn ut mer om hva som skjer i Oslobukta

Vannkunsten i Oslobukta er kjent for sine likhetstrekk med Venezia, og binder gallerier, restauranter og butikker sammen.

Bli med på Art Night

Lite har vært overlatt til tilfeldighetene når de ulike konseptene i Oslobukta har blitt plukket ut. På kultursiden har de satset tungt på unge stemmer, up-and-coming kunstnere og ildsjeler, som hos Kösk.

Galleriet huser flere profesjonelle kunstnere og skal 26. april også være plattform for Art Nights livesending av podcasten Kunstpraten med Finansavisen-journalist Margrethe Hegnar og Kapital-journalist Kari Nestaas.

Art Night er et kuratert kulturtilbud som har vært i Oslobukta i flere år – men som nå har gått fra å arrangeres én gang årlig, til fire ganger hvert år, grunnet stor interesse og engasjement. Under Art Night blir flere verker fra galleriene utstilt i butikkvinduene og restaurantene i området.

– Man kan få en skikkelig helaften med kunst og kultur, både inne i galleriene og på serveringsstedene i området, så da er det litt ekstra liv i bukta. Vi henter også inn eksterne ildsjeler, så det er nye og andre typer kunstnere som blir hentet inn for anledningen, forteller Krefting.

Les mer om Art Night og delta på livesendingen av Kunstpraten på Kösk 26. april