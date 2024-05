Mange sitter fast i gamle systemer: – Nå er det kritisk

Halvparten av norske bedrifter har ennå ikke begynt på sin «skyreise». Det viser en fersk rapport fra PwC.

– Når de skal velge nytt økonomisystem, velger alle bedrifter skyløsninger i dag. Slik har det allerede vært i flere år, sier Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i Xledger Norge.

Xledger har i dag vokst frem til å være den viktigste utfordreren til de tradisjonelle leverandørene av økonomisystemer.

Innen 2030 spår analytikere at de aller fleste virksomhetene skal være flyttet opp i skyen. PwCs rapport viser at kun anslagsvis 30 prosent av markedet benytter skybaserte økonomisystemer i dag. Det betyr at de neste årene vil gi oss tidenes skifte i det norske ERP-markedet.

– Å velge økonomisystem handler om å bruke både hodet og hjertet. Du er på jakt etter en partner du kan trives med og som du har tillit til. Og aller viktigst: Et økonomisystem som kan være hjerte og pulsmåler i din digitale virksomhet, sier Carlsen.

Da vil det være store gevinster å hente for de bedriftene som tar et strategisk riktig valg, evner å reagere raskt og takle omstillingen best.

Tapet til de som blir hengende etter, vil derimot bli tilsvarende stort.

– Bedriftene har et tydelig valg. Det enkleste i dag kan være å bli med sin eksisterende leverandør og flytte sin eksisterende løsning opp i skyen. Vår erfaring er at det kan skape uforutsette problemer senere, sier Carlsen.

– Et svært viktig valg

Valget av økonomisystem handler om konkurransekraft. Det handler om at din virksomhet skal få tilgang til riktig innsikt, økt skalerbarhet og mer automatisering. Dette er pilarene Xledger styrer utviklingen etter – og som gjør at våre kunder hver dag får et lite forsprang på sine konkurrenter.

Et ERP-system i skyen handler om å få kontinuerlig tilgang til det siste av ny teknologi. Det betyr tilgang til blant annet maskinlæring, kunstig intelligens og stadig nye integrasjoner mot eksterne systemer, datakilder og en robust sikkerhetsarkitektur.

Når flere leverandører av økonomisystemer nå slutter å oppdatere sine gamle systemer, betyr det at kundene må gjøre et valg: Å ta i bruk den eksisterende leverandørens nye, umodne løsning, eller velge en leverandør med lang erfaring – og fullt fokus på å levere den beste skybaserte tjenesten.

Xledgers Ove Jørgen Carlsen er ikke i tvil om valget.

– Dagens forretningsmiljø med høy endringstakt krever modne, skybaserte systemer, sier han.

Å velge en ny, umoden løsning fra en tradisjonell leverandør kan slå tilbake på kunden, advarer han.

– Disse ERP-leverandørene står i en krevende overgang fra gammel til ny teknologi. Det gir risiko for kunden, sier Carlsen.

Han advarer mot at aktører som velger disse leverandørene vil måtte ta offer på funksjonalitet i løsningen.

– Vi som har vært i skyen i 20 år ligger foran, og vi tilbyr et rikt spekter av funksjonalitet som de nye løsningene ikke vil matche, legger han til.

Analytikere og eksperter spår at om kun få år vil bortimot alle norske bedrifter ha flyttet seg opp i skyen.

Carlsen mener det er bekymringsverdig at opp mot 70 prosent av norske virksomheter sitter fast i utdaterte og mindre trygge løsninger.

– Når halvparten ikke har startet på reisen sin enda, er det helt åpenbart at vi står i et stort skifte. Nå er det kritisk at beslutningstakere i bedriftene tar tak i det her, sier han.

Nå ber han bedriftsledere tenke seg grundig om før de velger hvem de skal ta fatt på skyreisen sin med, og begrunner det med at:

Overgangen til skybaserte økonomisystemer er nødvendig både for å holde tritt med teknologisk utvikling og for å forbedre virksomhetens funksjonalitet og sikkerhet.

Bedriftene som lykkes med overgangen til et skybasert økonomisystem, opplever økt effektivisering, stordriftsfordeler og langt bedre rutiner for informasjonsflyt og rapportering.





Kom raskt i gang

Men hvordan gjør man det? Å lykkes med å hente ut gevinstene fra sky, handler om mer enn bare sky. Xledger har gjennom mer enn 20 år ligget i front for å bygge opp sitt skybaserte økonomisystem.

– Våre gründeres ambisjoner gjør at vi i dag er best på å håndtere behov hos alt fra mellomstore selskaper til store konsern med internasjonal virksomhet. Den unike skalerbarheten gjør at du kan gå fra å være en mellomstor aktør til et internasjonalt konsern innenfor rammene av det samme systemet. Et selskap vil ikke bli så stort at det vokser seg ut av løsningen til Xledger, sier Carlsen.

– Xledger er bygget for å gi gode råd til brukeren, og systemet kjenner automatisk igjen problemstillinger på tvers av våre mer enn 100.000 brukere. Med enkel tilgang til innsikt og relevant styringsinformasjon, er grunnlaget lagt for kraftfull virksomhetsstyring, sier Carlsen.

Han er opptatt av at mange venter altfor lenge. Hos Xledger gjennomføres prosessen gjerne på 3-5 måneder.

– Å bytte økonomisystem oppleves ofte som komplisert og tidkrevende. Det er ikke vår erfaring. Vi ser i stedet at altfor mange CFO-er venter alt for lenge med å skifte, sier Carlsen avslutningsvis.

