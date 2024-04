Derfor er fysisk gull og sølv attraktive investeringsalternativer

Mange investorer tenker kanskje først og fremst på gullbarrer når de vurderer å investere i fysiske metaller. Imidlertid er det viktig å være klar over at i Norge må man betale 25% moms på nye gull og sølvbarrer. Dette gjør investeringsmynter i gull og sølv til et mer attraktivt alternativ, da de er momsfrie. Investorer kan dermed oppnå betydelige besparelser ved å velge Bullion mynter i stedet for barrer.