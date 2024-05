Fisher Investments Norden gjennomgår risikoen ved hjemlandstilbøyelighet

Hvordan kan favorisering av hjemlandet – oppfatningen at aksjer fra eget land i seg selv er overlegne eller mindre risikable – føre til problemer? For det første kan mange land – selv store, som USA – ha konsentrasjoner i utvalgte sektorer og selskaper, og risikere mangel på diversifisering. Dette kan både begrense mulighetene og øke risikoen. Nesten en tredjedel av det store amerikanske markedet består av teknologiaksjer. Det er høyere enn for verden som helhet, der de utgjør24 %.i Hvis vi trekker fra USA, utgjør teknologi bare 10 %.ii I Fisher Investments Nordens gjennomgang ser vi at USAs tunge teknologivekting kan være greit når teknologiaksjer fører an, slik de ofte har gjort de siste årene.iii Men det kan by på problemer når dette ikke er tilfelle.

Eller se til Sveits. Landets fem største aksjer etter markedsverdi utgjør 50 % av totalen.iv Nesten en tredjedel av det sveitsiske aksjemarkedet er innenfor helse, sammenlignet med 12 % for MSCI World Index.v Den nest største sektoren i Sveits er dagligvarer med 19 %.vi Både helse og dagligvarer er det Fisher Investments Norden vurderer som defensive sektorer. Siden etterspørselen etter produktene deres vanligvis ikke svinger mye, viser vår analyse at de typisk fører an når det brede markedet er svakt – ikke under økonomiske ekspansjoner og perioder med stort sett stigende aksjekurser. Samtidig finnes det nesten ingen børsnoterte teknologiaksjer i Sveits, utover en håndfull svært små selskaper.vii

Ifølge Fisher Investments Nordens gjennomgang varierer sektor- og bestandskonsentrasjoner fra land til land. I Spania veier finans og fellesgoder tungt.viii Tysklands bilindustri er stor, sammenlignet med resten av verden.ix Slike forskjeller kan i betydelig grad påvirke utseendet og avkastningen til en portefølje som kun investerer lokalt. En investor som kun investerer lokalt, kan oppleve at utvalget og alternativene er svært begrenset. På samme måte som det å eie kun én enkelt aksje, eller en håndfull av dem, øker porteføljenes selskapsspesifikke risiko, kan det å eie aksjer fra kun ett eller noen få land konsentrere eksponeringen mot deres viktigste sektorer og -bransjer. Hvis disse aksjene er ute av favør, kan det få store konsekvenser for porteføljer som kun eier disse.

Fisher Investments Norden ser også at land har sine egne og unike politiske og økonomiske pådrivere. Hvis, for eksempel, et land vedtok radikale lovendringer – som store endringer i regelverket eller eiendomsrettighetene – med usikre virkninger på en rekke av dets virksomheter, kan det få aksjene til å henge etter eller til og med falle i kurs. Eller, et land med en mindre konkurransedyktig privat sektor kan slite i forhold til sammenlignbare sektorer dersom staten ikke vedtar reformer som med stor sannsynlighet ville fikset disse problemene. Eller, hvis pengepolitikken er forvirrende og tilfeldig, finner vi at dette også kan påvirke markedsavkastningen.

På den annen side kan enkelte land få flere fordeler enn andre under globale økonomiske oppgangstider – og omvendt – avhengig av sammensetningen av landets virksomheter og internasjonale handelsbånd. Når de bare følger med lokalt, kan det gjøre investorer blinde for det store bildet. Vi tror global diversifisering er motgiften mot å bare spille på hjemmebane. Ved å vurdere områder i utlandet kan man finne de beste mulighetene, uansett hvor de befinner seg. Selvfølgelig kan patriotisme synes mindre problematisk hvis landet er ledende på globale markeder. Men poenget er ikke å slavisk følge tidligere avkastning – en oppskrift på tap ifølge Fisher Investments Nordens gjennomgang av finanshistorien – det er det at ikke noe land alltid er nummer én, har vi funnet ut. Hvis man kombinerer dette med det generelle prinsippet om at alle og enhver kan ta feil, så mener vi at det blir tydelig at å bare fokusere på hjemlandet – eller bare på ett område – er i motstrid med investorenes langsiktige interesser.

Å diversifisere globalt kan redusere risikoen for at geografisk rotasjon – og relatert sektor- eller stilrotasjon – jobber mot deg. Se på MSCI Sweden og MSCI Finland – begge gikk opp på slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet da etterspørselen etter trådløst nettverksutstyr og mobiltelefoner skjøt fart, noe som særlig styrket to nordiske selskaper som leverer slike produkter.x Selv om de i utgangspunktet kan ha utgjort muligheter for globalsinnede investorer som ikke hører hjemme i disse landene, finner Fisher Investments Norden at de også ga opphav til idiosynkratiske landrisikoer i kjølvannet av IT-boblen. Forkjærlighet for hjemlandet kan ha blendet lokale investorer og eksponert dem i uforholdsmessig stor grad mot bivirkningene. Globale investeringer bidrar, etter vårt syn, som vaksine mot denne nedstrømseffekten av hjemlandstilbøyelighet.

Alt i alt finner vi at hjemlandstilbøyelighet kan øke risiko og begrense porteføljens fremtidsutsikter. I Fisher Investments Nordens gjennomganger av global diversifisering har vi funnet at en bredere horisont bidrar til å begrense slike risikoer og gi flere muligheter.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

