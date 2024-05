Fundamentet for juridisk presisjon

I hjertet av norsk boligutvikling står OBOS, med en historie som strekker seg tilbake til 1929. Med over 550 000 medlemmer og en mangfoldig virksomhet inkludert banktjenester og næringsbygg, er OBOS mer enn bare en byggekloss. For å sikre denne strukturen, er høy juridisk ekspertise nødvendig, og OBOS har en juridisk avdeling med 25 ansatte.

Les mer om Lovdata Pro - Prøv gratis i 30 dager

Terje Sjøvold har vært juridisk direktør i OBOS i 21 år, og har ledet denne avdelingen gjennom en epoke av vekst og transformasjon. Et landskap Sjøvold mener det hadde vært nærmest umulig å navigere i uten Lovdata Pro.

Terje Sjøvold, Juridisk direktør i Obos

– I dagens stadig mer kompliserte juridiske klima, er Lovdata Pro ikke bare et verktøy for oss, det er en integrert del av vår daglige praksis, forklarer Sjøvold. Han påpeker at Lovdata Pro har vært en del av OBOS’ reise siden lanseringen i 2013, og med funksjoner som direkte tilgang til lovkommentarer og rettspraksis, har det gitt dem muligheten til å dykke ned i juridiske spørsmål med trygghet og effektivitet.

Lovdata Pro skaper trygghet og tillit

For OBOS er Lovdata Pro en partner i deres mål om å skape trygge og velfungerende boligsamfunn. Sjøvold fremhever betydningen av å kunne gi riktige juridiske råd, noe som skaper tillit både internt og eksternt.

– Indirekte har det en positiv innvirkning. Vår visjon er å gi OBOS gode juridiske råd. Og gode juridiske råd må være tufta på riktig juss. Lovdata er en forutsetning for å finne fram til den riktige jussen og gi råd ut ifra det. Det skaper en trygghet for oss og medlemmene våre. Ingen jurist er komfortabel med å gi råd du ikke føler deg noenlunde trygg på, påpeker han.

Foto: Sveinung Bråthen

Besøk pro.lovdata.no for å bestille 30 dager uforpliktende prøvetilgang.